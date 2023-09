'Canelo' Álvarez revela: "No debí haber peleado con Dmitry Bivol"

"No estaba en mi mejor forma física; mi mano no respondía como debía y no pude entrenar adecuadamente. Una semana antes de la pelea, sufrí una lesión en una costilla durante el entrenamiento. Como peleador, a veces piensas que eres invencible y que puedes con todo. En realidad, no debería haber peleado en ese momento. Esa derrota sigue siendo un dolor en mi corazón; aún no he superado ese momento", confesó 'Canelo' Álvarez durante su entrevista con Hugo Sánchez en el programa Hugo Sánchez presenta.

En esta conversación reveladora, 'Canelo' también compartió su profundo pesar por la derrota ante Dmitry Bivol, ya que está convencido de que es un mejor boxeador que su oponente ruso. Siente que esa derrota no debería haber ocurrido de la manera en que lo hizo.

"Me dolió mucho la derrota. Me afectó profundamente porque sé que soy mejor que él, simplemente", agregó el destacado púgil de Guadalajara en su charla con el legendario 'Pentapichichi'.

Actualmente, Saúl 'Canelo' Álvarez se encuentra en plena preparación para su próxima pelea contra Jermell Charlo, programada para el 30 de septiembre. En este combate, el mexicano defenderá sus títulos de peso supermediano en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, frente a una audiencia de 20 mil espectadores. Será su regreso al cuadrilátero, marcando un emocionante capítulo en su carrera llena de desafíos y triunfos.