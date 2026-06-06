Antonelli logra la pole del GP de Mónaco delante de Verstappen

"Di una de esas vueltas que se puede decir que son mágicas. Fue bien de principio a fin, es increíble. Ha sido un pulso difícil contra Max. Gracias a todo mi equipo, ayer (viernes, en los ensayos libres) estábamos un poco por detrás y hoy (sábado) hemos logrado encontrar esas décimas que nos faltaban", afirmó el italiano.

El piloto local de este Gran Premio, el monegasco Charles Leclerc de Ferrari, tuvo que contentarse con el cuarto puesto.

Un día después de su accidente en la primera sesión de los ensayos libres, el francés Isack Hadjar de Red Bull confirmó su capacidad de reacción al conseguir el quinto lugar de la parrilla, delante del Mercedes de George Russell, que una vez más decepcionó.

Alonso carga contra los monoplazas

Los McLaren del australiano Oscar Piastri y del vigente campeón mundial, el británico Lando Norris, terminaron séptimo y octavo, respectivamente, delante del francés Pierre Gasly de Alpine y del neozelandés Liam Lawson de Racing Bulls, que completaron el Top 10.

La pole position de Antonelli supone la primera para un piloto Mercedes en Mónaco desde que lo lograse Hamilton en 2019 y la primera de un piloto italiano desde Jarno Trulli en 2004.

El compañero de Trulli en Renault en aquel año, Fernando Alonso, está atravesando 22 años después una de sus temporadas más aciagas al volante de su Aston Martin.

"Esta es la peor generación de monoplazas que he conducido en Mónaco", declaró contra los vehículos híbridos, luego de quedar en 21ª posición.

"Los vehículos híbridos no deberían correr. Tan simple como eso", añadió el asturiano, frustrado tras quedar eliminado en la Q1, junto a su compañero en Aston Martin, Lance Stroll.

Alonso, de 44 años, ha disputado en 21 ocasiones previas el GP del Principado, con dos victorias y dos pole positions en su palmarés.

Los dos Cadillac, incluido el del mexicano Sergio Pérez, y los dos Haas, quedaron también eliminados.