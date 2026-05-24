Antonelli gana el Gran Premio de Canadá y reafirma su liderato en la Fórmula 1

El inglés Lewis Hamilton, a bordo de su Ferrari, quedó en la segunda posición y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, completó el podio.

El argentino Franco Colapinto, de Alpine, volvió a sumar al acabar en la sexta posición, su mejor ubicación en 2026 tras su séptimo lugar en Miami a principios de mes.

Russell, ganador el año pasado y que partió en la pole posición, abandonó en el meridiano de la prueba por un problema mecánico. Segundo en la clasificación general, ahora tiene una desventaja de 43 puntos frente a su coequipero.

El británico lideró buena parte de la carrera. Pasó 30 de las 68 vueltas del Gran Premio adelantando y siendo adelantado, en ocasiones incluso rozándose, con la perla italiana.

Ambos tuvieron momentos de altísima tensión durante el fin de semana, con reprimendas públicas de su jefe, Toto Wolff, en la carrera esprint del sábado, donde el británico de 28 años se impuso a su compañero.

Antonelli lo acusó entonces de haberlo empujado de la pista en una maniobra que consideró "desleal".

Wolff llamó al orden, pero la competitividad de sus pilotos pareció no ceder en Canadá.

En la vuelta 30 del Gran Premio, el Mercedes de Russell se fue recto por la hierba y su coche se detuvo. El británico lanzó entonces a la pista una pieza del habitáculo y golpeó con los puños su monoplaza, manifestando abiertamente su enfado.

"Todo se apagó de repente, sin previo aviso. El motor se detuvo y se quedó sin electrónica", dijo al final.

"No hay nada más que pudiera haber hecho, pero estoy tremendamente molesto por lo que ha pasado", añadió Russell, repitiendo que "disfrutó" peleando contra Antonelli en pista.