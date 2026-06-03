Leclerc renueva contrato con Ferrari y prolonga su sueño de pilotar en la Scuderia

Ser piloto de Ferrari es un sueño, pero también una responsabilidad que nunca daré por sentada Charles Leclerc

"Ser piloto de Ferrari es un sueño, pero también una responsabilidad que nunca daré por sentada. Seguiré dando absolutamente todo lo que tengo para devolver a este equipo a lo más alto, por todos en Maranello, especialmente por los tifosi, cuya pasión es el corazón palpitante de esta Scuderia", dijo el piloto de 28 años, en un comunicado.

A lo largo de sus años con Ferrari, el monegasco ha dado grandes podios a los tifosi, en los que destaca sus famosas victorias en Monza en 2019 y 2024, además de su triunfo en casa en Mónaco en 2024.

"Charles forma parte de la familia Ferrari desde hace ya muchos años y renovarlo nos parece algo completamente natural", señaló su director, el francés Frédéric Vasseur, que conoció a Leclerc en sus inicios en Sauber en 2018.

Leclerc llegó a Ferrari un año después de haber dado un salto a la Fórmula 1 con Sauber en 2018 y tras conseguir el título de Fórmula 2 en 2017.

Su primera victoria en la máxima categoría del automovilismo fue en su primer año en el Gran Premio de Bélgica. En total, cuenta con ocho victorias y la más reciente fue en Austin, Estados Unidos, en el 2024.

Además, su palmarés incluye 27 pole positions y 52 podios, entre ellos dos terceros puestos esta temporada en Australia y Japón.