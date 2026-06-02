Apenas 16 años después de la creación de la Fórmula 1, en 1966, apareció en la parrilla del Gran Premio de Mónaco la escudería que en aquel entonces se llamaba Bruce McLaren Motor Racing.

Han pasado 63 años desde la fundación del equipo y 60 de aquel histórico momento en el que pisó la pista por primera vez. Este aniversario, sumado a la celebración de sus 1000 participaciones en la Fórmula 1, motivó a McLaren a materializar este importante hito en un modelo muy especial: el McLaren Artura 1000GP de McLaren Special Operations (MSO).

Para celebrar este momento clave en su historia, la firma británica creó una edición limitada de apenas 10 unidades.

(Fotografía: McLaren)

Este deportivo de edición limitada se presentará, por obvias razones, durante el Gran Premio de Mónaco, que se celebrará este fin de semana, como un homenaje a la rica historia de la escudería.

McLaren Artura 1000GP de McLaren Special Operations, una celebración por 1000 carreras

Pero hablemos más sobre esta edición especial. Su diseño exterior está inspirado en la singular y distintiva decoración aplicada al McLaren MCL40, pilotado por Lando Norris y Oscar Piastri para el McLaren Mastercard Formula 1 Team durante el fin de semana de Mónaco.