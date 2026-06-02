Para quienes no están familiarizados con la Fórmula 1 o comenzaron a seguirla hace poco, quizá no sepan que este deporte cuenta con casi 80 años de historia. Por eso no sorprende que escuderías históricas como McLaren Racing alcancen este año la impresionante cifra de 1000 carreras disputadas.
Así es como McLaren celebra su participación número 1000 en la Fórmula 1
Para quienes no están familiarizados con la Fórmula 1 o comenzaron a seguirla hace poco, quizá no sepan que este deporte cuenta con casi 80 años de historia. Por eso no sorprende que escuderías históricas como McLaren Racing alcancen este año la impresionante cifra de 1000 carreras disputadas.
Apenas 16 años después de la creación de la Fórmula 1, en 1966, apareció en la parrilla del Gran Premio de Mónaco la escudería que en aquel entonces se llamaba Bruce McLaren Motor Racing.
Han pasado 63 años desde la fundación del equipo y 60 de aquel histórico momento en el que pisó la pista por primera vez. Este aniversario, sumado a la celebración de sus 1000 participaciones en la Fórmula 1, motivó a McLaren a materializar este importante hito en un modelo muy especial: el McLaren Artura 1000GP de McLaren Special Operations (MSO).
Este deportivo de edición limitada se presentará, por obvias razones, durante el Gran Premio de Mónaco, que se celebrará este fin de semana, como un homenaje a la rica historia de la escudería.
McLaren Artura 1000GP de McLaren Special Operations, una celebración por 1000 carreras
Pero hablemos más sobre esta edición especial. Su diseño exterior está inspirado en la singular y distintiva decoración aplicada al McLaren MCL40, pilotado por Lando Norris y Oscar Piastri para el McLaren Mastercard Formula 1 Team durante el fin de semana de Mónaco.
El vehículo fue diseñado por el equipo de McLaren Special Operations (MSO), la división especializada en personalización y proyectos a medida de la firma británica. Su decoración está estrechamente ligada a la conmemoración, incluyendo un gráfico especial 1000GP que se extiende desde el capó hasta los laterales inferiores de la carrocería y las carcasas de los espejos retrovisores.
En el splitter delantero y el difusor trasero destacan detalles de finas líneas decorativas, mientras que en el interior se incorporó una placa conmemorativa en el emblemático color papaya de McLaren, ahora con un elegante acabado metalizado.
“En McLaren, tanto los coches de carreras como los de calle siempre se han regido por la misma filosofía, y el McLaren Artura 1000GP by MSO celebra esa base común”, señaló Nick Collins, director ejecutivo de McLaren Group Holdings.
Como podrás imaginar, este es un automóvil pensado para auténticos coleccionistas. Por ello, únicamente se fabricarán 10 unidades del McLaren Artura 1000GP de McLaren Special Operations (MSO), cuyos propietarios podrán celebrar junto a la marca este momento clave en su historia.