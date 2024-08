Entrevista con Luis García: una vida más allá de las canchas

La carrera en el balompié de García destacó, además de por ser uno de los mejores delanteros en la historia del país, por ser un líder vocal en los vestuarios, con una lectura rápida y natural del juego. Eso le permitió ser fichado por José Ramón Fernández en TV Azteca y empezar una segunda vida fuera de las canchas igual o más exitosa que la que lo llevó a marcar 28 goles con México, apenas uno menos que otra leyenda: Hugo Sánchez.

Su llegada a la televisión se dio en un momento en el que no era común ver a exfutbolistas en mesas de debate o transmisiones de partidos, por lo que junto a Roberto Gómez Junco y Rafael Puente, a los que describe como los mejores comentaristas de los “siglos de los siglos”, fue uno de los pioneros en este concepto tan normal en la actualidad. “Cuando te retiras del futbol no sabes qué vas a hacer, cómo le vas a hacer, qué sigue y de pronto apareció la oportunidad de ser comentarista. No fue planeado, fue circunstancial, pero creo que mi virtud es mi capacidad de explicarle a la gente qué pasa en una cancha de manera sencilla, no soy rebuscado, no uso palabras rimbombantes”, añade el jugador surgido de la cantera de los Pumas.

Además de esta habilidad para hablar frente a un micrófono, García cree que algo que le ayudó a ser una de las dos voces más reconocidas de la televisión por los aficionados mexicanos al futbol es ser “un jugador de equipo” y toparse con un grupo de trabajo en el que no existe el ego. Eso le ha permitido formar una dupla con el otro favorito de los hinchas tricolores, el narrador Christian Martinoli, con quien desde hace más de una década forma una pareja que siempre gana los ratings en las transmisiones televisivas de la selección mexicana.

Poco a poco, este dueto pasó a ser un equipo de talentos más grande con la inclusión de otros exfutbolistas como Jorge Campos, uno de los porteros más importantes en la historia del Tri, Luis Roberto Alves Zague, otro de los más grandes artilleros del país, y reporteros como Carlos Guerrero.

“Nuestro secreto es que todo descansa en la improvisación, nada es fingido o actuado y sale natural. Nuestra jerga es cercana a la gente, como si estuvieran con unos cuates viendo un partido. Somos relajados y, sobre todo, entendemos que el éxito no le pertenece a una persona, no hay egos, no nos pisoteamos y el éxito es para todo el equipo, algo que ha costado en otros lados”, comenta García.

Junto a su trayectoria de 24 años en la televisión, el apodado Doctor se desarrolló en otra área, la empresarial, otra de las razones que le ayudó a no perderse en su duelo por la muerte de su carrera futbolística, algo que lleva a muchos exdeportistas a la perdición.

Sus emprendimientos arrancaron desde que en 2000 dejó a su último equipo, el Puebla, con una compañía que organizaba conferencias, en la que él fue uno de los speakers junto a otras voces, como la alpinista Karla Wheelock.

La empresa no funcionó; sin embargo, su ánimo no decayó y hoy en día tiene restaurantes, tiendas en las que vende productos de Panini, la marca de ropa Caskarita, que comercializa camisas con las frases icónicas que ha inmortalizado en las transmisiones de la selección, además de seguir impartiendo conferencias y tener un equipo de trabajo que le ayuda a hacer acuerdos de patrocinios con marcas como MAZDA mientras genera contenido para redes sociales.

“Tengo un millón de negocios y no produzco un carajo, pero lo que sí reconozco es otra de mis pequeñas virtudes fuera de la cancha: estoy dispuesto a probar lo que sea. Me gusta aventurarme y tirarme del avión sin paracaídas. Siempre lo he hecho, pero cuanto más viejo me vuelvo, más me gusta probar lo que sea. Aunque demos pasos para atrás, siempre sale algo”.

Su principal meta en el retiro de futbolista no es la de ser el mejor comentarista del mundo o ser un empresario que gane millones de dólares, sino ser un padre que encamine a sus cuatro hijos. “Mi máximo objetivo es ser un buen padre, tener la capacidad y la inteligencia emocional para encaminar a mis cuatro hijos a hacerlo lo mejor posible. Tengo una hija de 17 años, ella ya está muy encaminada, pero tengo otro de 12, uno de 10 y uno de 9, mi enfoque es ser un buen padre, con todas las dificultades que eso conlleva”.