Alan Pulido: nuevo enfoque, mismo sueño

Allí, reconoce, ha encontrado un hogar para jugar y vivir mejor, además de la confianza que experiencias futbolísticas anteriores no le brindaron. “Al principio venía para dos o tres años para luego regresar al futbol mexicano. Eso era lo que tenía en mente, pero ahora ha cambiado la liga.

La mayoría de los jugadores con los que platico en México me comentan que quieren venir para acá por las oportunidades y todo lo que conlleva esta competición. Estoy disfrutándolo”, comparte Pulido en una conversación con Life and Style.

Se le nota alegre, cómodo. Saluda a la gente de la MLS que prepara la llamada, sonríe en cada pausa para pensar sus respuestas y, de la misma manera que cuando dispone de una oportunidad frente al arco, responde con la confianza que le da su gran cierre de 2023 y el respaldo de la directiva de su club, que le ofreció renovar su vínculo laboral hasta 2026.

Me siento arropado. Mis compañeros y la gente que trabaja en el club siempre me mostraron esa solidaridad Alan Pulido

“Me siento arropado. Mis compañeros y la gente que trabaja en el club siempre me mostraron esa solidaridad; me siento valorado. Me brindaron otros tres años de contrato, mejoraron mi sueldo. Estoy contentísimo, comprometido. Creo que tuve un cierre de año espectacular y ahora viene otro año, también con otras ilusiones”, añade el canterano de Tigres.

Sporting Kansas City confió en Pulido tras una grave lesión. El mexicano se perdió todo el año 2022 tras una operación de rodilla, pero en su regreso respondió con goles. Su actuación en 2023, con 14 tantos y una asistencia en 28 apariciones, le valió el premio Come Back Player of the Year que cada año otorga la propia MLS.

“Recibir ese premio significó un orgullo para todo el equipo y para el staff de la cirugía. Fue un año y tres o cuatro meses sin actividad, y regresar de la manera en la que lo hice, ganando partidos, calificando al playoff y llegando a una semifinal... Creo que fue un cierre de año espectacular. Un premio al sacri- ficio y al esfuerzo por todo lo que conlleva este tipo de cirugías”.

GANAS DE MÁS

Eric Mangini, exentrenador de la NFL y ahora comentarista televisivo, se hizo popular por una frase: “Todos los días debes elegir entre el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento”, una consigna que Pulido parece ahora entender mejor que nunca.

En 2022, por culpa de la mencionada lesión, el Mundial y la temporada se quedaron muy lejos de sus planes, pero la paciencia apremia, y el atacante se encuentra a solo cuatro goles de formar parte de los diez goleadores históricos del Sporting Kansas City. “Haciéndolo bien, de la mejor manera colectivamente, se van a abrir las oportunidades y se pueden ir alcanzando récords personales. Me siento muy contento de formar parte del Sporting y de tener un nuevo comienzo”, agrega el mexicano.