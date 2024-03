H de Houston, H de Herrera: “Nunca había sido tan alegre jugando al futbol”

Con la calma que despliega cuando recibe el esférico en el medio campo, Héctor Herrera sonríe desde Houston, su hogar. Saluda desde el Zoom y se pone cómodo. Faltan pocos días para que arranque su tercera temporada en Estados Unidos, un año en el que las especulaciones crecen.

El Dynamo de la Major Lague Soccer lo tiene como jugador franquicia desde el 2021, y él pretende quedarse ahí un buen tiempo.

“Mi pensamiento, mi cabeza está totalmente en el Houston. No me fui cuando quedamos penúltimos, no me voy a ir ahora que hicimos una gran temporada y nos quedamos a un paso de la gran final. Estoy feliz, nunca me había sentido tan alegre jugando al futbol. Estoy muy contento, creo que el club y la gente también lo está, y espero quedarme muchos años más acá”.

Herrera y sus compañeros lograron algo que el Houston Dynamo jamás había conseguido, llegar a la Final de Conferencia, a un solo partido de la final absoluta de la MLS.

En su año de llegada, 2021-2022, el equipo quedó penúltimo de la tabla general, y las especulaciones respecto a su juego comenzaron a aparecer.

Pero en la campaña 2022-2023, con cinco goles y 14 asistencias (incluidos los Playoffs), fue esencial para el buen desempeño del H-Town team. ¿Qué cree Herrera que cambió de su primer a segundo año?

“Creo que principalmente fueron los cambios en el club. Cambiaron algunos jugadores, staff y un poco de todo. Considero que la unión del grupo, la alegría fue esencial y por eso el rendimiento del equipo cambió. El año pasado que yo llegué a mitad de temporada, no sentía esa unión, esa alegría dentro del equipo”, comparte el exjugador del Atlético de Madrid.