Pero eso no tiene por qué ser así, pues el deseo no debería pasar a segundo plano en una relación larga. Si sientes que esto pasa con tu pareja y quieres recuperar la emoción de las primeras citas, no te preocupes porque es más fácil de lo que crees.

En ocasiones, lo que hace falta es incorporar nuevas experiencias y volver a ver a tu persona especial con curiosidad. Claudia Lobatón, sexóloga y vocera de Platanomelón.mx , plataforma de productos de bienestar íntimo, nos da algunos consejos que puedes poner en práctica sin falla en el intento.

“El deseo se alimenta de lo que todavía no conocemos. Al inicio de una relación todo es descubrimiento: ¿cómo besa?, ¿qué le da risa?, ¿qué le gusta?; con los años ganamos seguridad y complicidad algo muy valioso, el problema es que el cerebro deja de registrar lo que ya conoce, y el deseo se queda sin combustible”, explica Claudia Lobatón.



La rutina no apaga el deseo. Lo que lo apaga es dejar de mirar a tu pareja con curiosidad

Por esa razón, hacer actividades nuevas en conjunto puede ser una gran oportunidad para recuperar la emoción. Según investigaciones sobre relaciones de pareja, esto se relaciona con un mayor deseo sexual, aumentan las probabilidades de tener encuentros íntimos y de recuperar la emoción. “La rutina no apaga el deseo. Lo que lo apaga es dejar de mirar a tu pareja con curiosidad”.

¿Realmente es posible volver a sentir la emoción del principio?

Sí. La pasión no depende de cuánto conoces a alguien, sino de cuánto sigue creciendo esa cercanía. Y aquí es donde aparece la idea de tener una segunda primera cita: que no trata de recrear la primera, sino en acercarte a tu pareja como si todavía tuvieras cosas por descubrir, porque sí las hay.



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Algunas ideas que Claudia Lobatón comparte para lograrlo son:

Visiten un lugar nuevo. Por ejemplo, algún restaurante que tenían en su lista de deseos, una exposición en un museo o una actividad que nunca hayan hecho los dos.

Prepárense para una cita junto. Como si fuera la primera vez, arréglate con esa misma emoción para verte lo más presentable posible, y, si lo prefiere, lleguen por separado para darle un giro al encuentro.

Dejen los pendientes a un lado. Establezcan la regla de que en su cita no van a hablar de pendientes o trabajo.