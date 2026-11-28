¿Recuerdas que al inicio de tu relación todo de esa persona te emocionaba y era sorpresa? El primer beso, mensaje, abrazo, e incluso sentir “mariposas” en el estómago antes de verla. Pero con el paso de los años, la confianza y complicidad se vuelven parte de la relación y algunas experiencias y emociones se van olvidando sin que te des cuenta.
¿Cómo recuperar la emoción de las primeras citas con tu pareja? Una experta responde
Pero eso no tiene por qué ser así, pues el deseo no debería pasar a segundo plano en una relación larga. Si sientes que esto pasa con tu pareja y quieres recuperar la emoción de las primeras citas, no te preocupes porque es más fácil de lo que crees.
En ocasiones, lo que hace falta es incorporar nuevas experiencias y volver a ver a tu persona especial con curiosidad. Claudia Lobatón, sexóloga y vocera de Platanomelón.mx , plataforma de productos de bienestar íntimo, nos da algunos consejos que puedes poner en práctica sin falla en el intento.
“El deseo se alimenta de lo que todavía no conocemos. Al inicio de una relación todo es descubrimiento: ¿cómo besa?, ¿qué le da risa?, ¿qué le gusta?; con los años ganamos seguridad y complicidad algo muy valioso, el problema es que el cerebro deja de registrar lo que ya conoce, y el deseo se queda sin combustible”, explica Claudia Lobatón.
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La rutina no apaga el deseo. Lo que lo apaga es dejar de mirar a tu pareja con curiosidad
Por esa razón, hacer actividades nuevas en conjunto puede ser una gran oportunidad para recuperar la emoción. Según investigaciones sobre relaciones de pareja, esto se relaciona con un mayor deseo sexual, aumentan las probabilidades de tener encuentros íntimos y de recuperar la emoción. “La rutina no apaga el deseo. Lo que lo apaga es dejar de mirar a tu pareja con curiosidad”.
¿Realmente es posible volver a sentir la emoción del principio?
Sí. La pasión no depende de cuánto conoces a alguien, sino de cuánto sigue creciendo esa cercanía. Y aquí es donde aparece la idea de tener una segunda primera cita: que no trata de recrear la primera, sino en acercarte a tu pareja como si todavía tuvieras cosas por descubrir, porque sí las hay.
Algunas ideas que Claudia Lobatón comparte para lograrlo son:
- Visiten un lugar nuevo. Por ejemplo, algún restaurante que tenían en su lista de deseos, una exposición en un museo o una actividad que nunca hayan hecho los dos.
- Prepárense para una cita junto. Como si fuera la primera vez, arréglate con esa misma emoción para verte lo más presentable posible, y, si lo prefiere, lleguen por separado para darle un giro al encuentro.
- Dejen los pendientes a un lado. Establezcan la regla de que en su cita no van a hablar de pendientes o trabajo.
- Hagan preguntas nuevas. Por ejemplo, “¿qué te emociona ahora que hace cinco años no?”, “¿qué parte de ti sientes que todavía no conozco?” *Pro tip: puede servir de inspiración las 36 preguntas de Arthur Aron (1997), creadas para generar cercanía entre desconocidos.
¿Cómo saber si necesitas incorporar novedad a tu relación?
Algunas señales son:
- Las conversaciones son casi pura logística: pagos, horarios y pendientes.
- El sexo sigue siempre el mismo guion: mismo día, misma hora, mismo orden.
- Se sienten como roomies que se quieren mucho.
- Uno de los dos, o los dos, ya no inicia.
- La frase “¿te acuerdas cuando…?” aparece cada vez más.
- No recuerdan la última vez que se sorprendieron.
- Fantasean más de lo que comparten.
La pregunta clave es si hay aburrimiento o distancia. “Tu pareja no es un libro que ya leíste: es una serie que sigue estrenando temporadas”, asegura Lobatón.
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Pequeños cambios que pueden reactivar el deseo
La novedad no tiene que ser cara ni espectacular, solo distinta. Claudia recomienda construir anticipación durante el día con un mensaje que deje algo a la imaginación. “La dopamina ama la expectativa”. También pueden probar nuevas posturas, usar lencería que despierte la atención del otro, bañarse juntos, darse masajes, cambiar el escenario de sus encuentros y usar juguetes sexuales con más frecuencia.
¿Y si crees que “ya hicieron de todo”? No, “hacer de todo” no solo es practicar distintas posiciones. El sexo no es una lista de pendientes, de hecho, la novedad también está presente en el cómo, el cuándo, el dónde y quién lleva el ritmo. Puedes probar con tu pareja:
- Compartir fantasías sin obligación de cumplirlas. Contarlas ya es íntimo y erótico.
- Bajar el ritmo. Prueben un encuentro lento, sin penetración ni meta de orgasmo, explorando todo el cuerpo.
- Invertir roles. Quien siempre inicia, que espere. Quien siempre recibe, que guíe.
- Hablen durante y después. Frases como “más lento”, “ahí” o “eso me encantó” cuentan. De hecho, las parejas que hablan más de sexo reportan mejores orgasmos y mejor función sexual en general.
- Cambien el escenario, otra hora del día, otra habitación, un espejo, otras zonas erógenas, incluyan un juguete.
- Vuelvan a conocerse. A veces la novedad empieza por explorarte a ti y luego compartir lo que descubriste.
Por si no lo viste:
Finalmente, hay algo que no debe olvidarse: la comunicación. Preguntar, expresar preferencias y escuchar a tu pareja permite construir una relación más sólida y una experiencia más satisfactoria. "Queremos conservar la seguridad de conocernos de memoria, pero extrañamos los nervios de no saber qué va a pasar. Y cuando se nos ocurre algo nuevo, nos frena el miedo a que la otra persona piense que “algo está mal”. En ocasiones hacer algo con nervios o miedo puede ser el primer paso a cambiar la rutina, concluye Lobatón.