Amor de invierno: ¿por qué buscamos pareja cuando llega el frío?

Esta tendencia es una oportunidad para encontrar pareja en esta última parte del año, pero ojo… solo se trata de un romance con duración limitada. ¿Entonces qué significa esto?

Qué es la cuffing season

El término cuffing season hace referencia a la búsqueda de una relación sentimental o física durante los meses más fríos del año, aunque con la mayor probabilidad de que acabe al llegar la primavera.

El concepto es un fenómeno social muy popular en redes sociales, y según el calendario del propio término, todo comienza en octubre, el mes perfecto de las “pruebas” para evaluar a los posibles candidatos como pareja para otoño-invierno. Pero el mismo calendario también dice que a mediados de marzo es hora de “cancelar o comprometerse”.



¿Y tú estás listo para la cuffing season? (iStock)

¿Y por qué queremos compañía cuando hace frío?

Según diversos estudios esto tiene que ver con la necesidad de conexión emocional y física durante una temporada. Cuando los días se vuelven más cortos y pasamos más tiempo en casa, tener compañía podría resultar muy atractivo.

Los cambios estacionales pueden influir en el estado de ánimo de una persona. Cuando bajan las temperaturas, suele producirse un cambio relacionado con la melatonina y serotonina, dos sustancias químicas presentes en el organismo.

Las noches frías pueden desencadenar una intensa sensación de soledad y disminución de la serotonina, e incluso podría existir una relación significativa entre la época de búsqueda de pareja y el trastorno afectivo estacional, según explica la psicóloga y especialista Susan Albers, de Cleveland Clinic .