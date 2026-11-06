Ya llegó, ya está aquí… la temporada de otoño e invierno es perfecta para tomar chocolate caliente, quedarse en casa a hacer un maratón de nuestra serie favorita y por qué no, acurrucarnos con alguien para sentir el calorcito de sus brazos. Pero, ¿y si no tenemos a ese “alguien”? Para algunas personas solteras esto no sería problema con la cuffing season.
Amor de invierno: ¿Por qué buscamos pareja cuando llega el frío?
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Esta tendencia es una oportunidad para encontrar pareja en esta última parte del año, pero ojo… solo se trata de un romance con duración limitada. ¿Entonces qué significa esto?
Qué es la cuffing season
El término cuffing season hace referencia a la búsqueda de una relación sentimental o física durante los meses más fríos del año, aunque con la mayor probabilidad de que acabe al llegar la primavera.
El concepto es un fenómeno social muy popular en redes sociales, y según el calendario del propio término, todo comienza en octubre, el mes perfecto de las “pruebas” para evaluar a los posibles candidatos como pareja para otoño-invierno. Pero el mismo calendario también dice que a mediados de marzo es hora de “cancelar o comprometerse”.
¿Y por qué queremos compañía cuando hace frío?
Según diversos estudios esto tiene que ver con la necesidad de conexión emocional y física durante una temporada. Cuando los días se vuelven más cortos y pasamos más tiempo en casa, tener compañía podría resultar muy atractivo.
Los cambios estacionales pueden influir en el estado de ánimo de una persona. Cuando bajan las temperaturas, suele producirse un cambio relacionado con la melatonina y serotonina, dos sustancias químicas presentes en el organismo.
Las noches frías pueden desencadenar una intensa sensación de soledad y disminución de la serotonina, e incluso podría existir una relación significativa entre la época de búsqueda de pareja y el trastorno afectivo estacional, según explica la psicóloga y especialista Susan Albers, de Cleveland Clinic .
¿Puede un romance de invierno durar para siempre?
En algunos casos, estas relaciones temporales podrían convertirse en algo duradero si ambas personas lo disfrutan. Sin embargo, también hay una posibilidad de que pueda terminal en una relación que realmente no deseas.
Albers explica que la desventaja de la cuffing season podría hacer que la personas bajen sus estándares o expectativas. “Están dispuestos a estar con persones que estén disponibles, en lugar de con aquellas que realmente les conviene”.
Hablar sobre las intenciones de cada uno puede ayudar a prevenir malentendidos. La clave está en reconocer lo que cada uno busca, comunicarlo y que ambas partes estén de acuerdo. Al final, la cuffin season no es una temporada oficial de amor, sino una combinación de factores que propician las ganas de conectar con alguien.