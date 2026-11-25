Esto se debe a diversas causas, sin embargo la mayoría están relacionadas con la higiene bucal. Según la Secretaría de Salud, 9 de cada 10 mexicanos presentan este problema también llamado halitosis.

La principal causa del mal aliento es la acumulación de bacterias en la boca, principalmente en la superficie de la lengua y entre los dientes. Estas bacterias descomponen los restos de alimentos y liberan compuestos volátiles de azufre, los cuales provocan el característico mal olor.

Entre los síntomas del mal aliento se encuentran además del olor fétido y persistente, un sabor desagradable en la boca, sequedad bucal, presencia de placa dental o acumulación de residuos en la lengua. Incluso, en algunos casos se presenta una capa blanca o amarillenta en la parte posterior de la lengua.



Ante esto, es común recurrir a diversos tips o trucos para evitar los síntomas, sin embargo puedes optar por enjuagues bucales, que no solo disfracen el mal aliento, sino que lo combatan hasta por 12 horas.

Mitos y realidades sobre el mal aliento

Mito: El mal aliento no tiene cura.

Realidad: En la mayoría de los casos, el mal aliento se puede tratar y controlar eficazmente identificando y abordando la causa subyacente.

Mito: El chicle o las mentas son suficientes para eliminar el mal aliento.

Realidad: Los chicles o las mentas pueden enmascarar temporalmente el mal aliento al estimular la producción de saliva, pero no solucionan la causa original de este padecimiento.



Mito: El mal aliento proviene solo de la boca.

Realidad: Aunque la mayoría de los casos de mal aliento se originan en la boca, también puede ser causado por problemas en el sistema respiratorio, como infecciones de los senos nasales o amígdalas, así como problemas digestivos, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Mito: Enjuagarse la boca con alcohol elimina el mal aliento.

Realidad: Los enjuagues bucales con alto contenido de alcohol pueden enmascarar temporalmente el mal aliento, pero también pueden resecar la boca y empeorar el problema a largo plazo.

Mito: Cualquier enjuague bucal elimina el mal aliento



Realidad: Si bien los enjuagues bucales pueden brindar una sensación temporal de frescura, no todos eliminan el mal aliento pues su fórmula no está basada en elementos naturales que combaten de forma eficiente las bacterias.