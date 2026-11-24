Todos somos susceptibles a procrastinar. Pero ¿sabías que no es por falta de motivación, malos hábitos o flojera? Va mucho más allá de eso, pues es algo químico y tiene explicaciones psicológicas y emocionales.

Postergar una actividad obligatoria o que nos genere incomodidad, puede ser una manera de evitar emociones como ansiedad, frustración o miedo a equivocarse según especialistas consultados por National Geographic. De hecho, en algunos casos, puede ser un alivio inmediato.

Entre los pensamientos más comunes de quienes procrastinan se encuentran las frases: “Después lo hago”, “todavía tengo tiempo”, “primero hago otra cosa” y son acompañadas de conductas como realizar otras actividades como ya te contábamos más arriba.



. (Anton Vierietin/Getty Images)

Sin embargo, aunque tiene un efecto placentero inmediato, la realidad es que únicamente retrasa el malestar y refuerza el ciclo de postergación, según explica Karla Colin Mendiola, de la Clínica de Salud Mental del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM .

Pero ojo, una cosa es procrastinar y otra descansar. La diferencia radica en el objetivo y en la sensación posterior. “Cuando descansamos, hacemos una pausa activa y al finalizar nos sentimos más relajados y menos estresados; en cambio, al procrastinar seguimos pensando que deberíamos estar haciendo la tarea pendiente, por lo que realmente no disfrutamos la actividad sustitutiva”, señala.