Seguramente te ha pasado: tienes un proyecto de la oficina, una actividad del hogar o un trámite que debes realizar, pero encuentras cualquier otra cosa más placentera por hacer antes como revisar el celular, preparar un café o simplemente dejarlo para otro día porque según tú, aún hay tiempo. ¿Te parece familiar? A esto se le llama procrastinar y la ciencia dice cómo dejar de hacerlo.
¿Dejas todo para después? Tal vez procrastinas y la ciencia explica cómo dejar de hacerlo
Todos somos susceptibles a procrastinar. Pero ¿sabías que no es por falta de motivación, malos hábitos o flojera? Va mucho más allá de eso, pues es algo químico y tiene explicaciones psicológicas y emocionales.
Postergar una actividad obligatoria o que nos genere incomodidad, puede ser una manera de evitar emociones como ansiedad, frustración o miedo a equivocarse según especialistas consultados por National Geographic. De hecho, en algunos casos, puede ser un alivio inmediato.
Entre los pensamientos más comunes de quienes procrastinan se encuentran las frases: “Después lo hago”, “todavía tengo tiempo”, “primero hago otra cosa” y son acompañadas de conductas como realizar otras actividades como ya te contábamos más arriba.
Sin embargo, aunque tiene un efecto placentero inmediato, la realidad es que únicamente retrasa el malestar y refuerza el ciclo de postergación, según explica Karla Colin Mendiola, de la Clínica de Salud Mental del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM .
Pero ojo, una cosa es procrastinar y otra descansar. La diferencia radica en el objetivo y en la sensación posterior. “Cuando descansamos, hacemos una pausa activa y al finalizar nos sentimos más relajados y menos estresados; en cambio, al procrastinar seguimos pensando que deberíamos estar haciendo la tarea pendiente, por lo que realmente no disfrutamos la actividad sustitutiva”, señala.
Consejos para dejar de procrastinar
Se trata de un hábito que requiere práctica, pero tampoco es imposible. Acá algunos consejos que pueden ayudarte a comenzar tus pendientes.
1. Organiza tus tareas por categorías. En vez de pensar que debes terminar todo, establece objetivos concretos. Comenzar por una acción sencilla puede contribuir a una sensación de alivio.
2. Identifica lo que estás evitando hacer. En ocasiones evitamos hacer los pendientes porque nos genera ansiedad o aburrimiento. Reconocer la emoción que sentimos, puede ayudar a encontrar soluciones.
3. Prueba el método Pomodoro. Consiste en dividir el trabajo en bloques de 25 minutos con pausas cortas de cinco minutos entre ellos. Esta técnica ayudará a gestionar el tiempo y a planificar.
4. Prioriza pendientes. La UNAM recomienda la matriz de Eisenhower como herramienta de organización, que permite clasificar las actividades según el nivel de prioridad y urgencia. Dedica unos minutos a anotar todos tus pendientes y elije dos o tres tareas que debas realizar de inmediato. Así podrás ir liberando poco a poco sin agobiarte.
5. Divide la tarea en partes. Por ejemplo, si tienes que entregar un proyecto en el trabajo y tienes varios días para hacerlo, puedes realizarlo poco a poco. Dedícate a eso un poco cada día y tendrás menos carga cuando se acerque la fecha límite, según el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh .
Ahora sí, estás listo para enfrentar tus tareas obligatorias sin perder en el intento.