Descansar también es entrenar: por estas razones tu cuerpo necesita días de recuperación

Ya sea que practiques entrenamiento de fuerza, gimnasio, natación, ciclismo o sales a correr, sea cual sea el ejercicio que practiques para fortalecer tus músculos, también necesitas aplicar el descanso para lograr tus objetivos.

Y te entendemos, no solo se trata de tener un estilo de vida saludable, sino reflejarlo a través de lo físico. Para ganar masa muscular, mejorar la resistencia o perder grasa corporal, no necesitas hacer ejercicio todos los días de la semana. De hecho, puede tener el efecto contrario al no darle a tu cuerpo el tiempo para recuperarse.

. (iStock)





Por qué tu cuerpo necesita días de descanso después del entrenamiento

Especialistas recomiendan realizar al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada, así como dos sesiones de entrenamiento de fuerza por semana, explica UCLA Health , sistema de salud público afiliado a la Universidad de California.

Así como tu cuerpo necesita dormir todas las noches para recuperarse, también requiere de estas pausas del ejercicio físico.

Ente los beneficios de tomar días de descanso después del entrenamiento se encuentran:

Mejora la salud mental y física.

Disminuye lesiones.

Reduce el dolor muscular. El ácido láctico se acumula en los músculos durante las sesiones intensas de entrenamiento. El descanso permite que el cuerpo elimine el exceso de éste, lo que reduce la fatiga y dolor muscular.

El ácido láctico se acumula en los músculos durante las sesiones intensas de entrenamiento. El descanso permite que el cuerpo elimine el exceso de éste, lo que reduce la fatiga y dolor muscular. Músculos más fuertes. El entrenamiento intenso provoca microrroturas en los músculos. Con el descanso, estas sanan y permiten que los músculos se fortalezcan.

Pero esto no es todo lo que debes hacer para mantenerte saludable, especialistas coinciden en que la combinación de actividad física con los días de descanso son solo una parte de una vida saludable. También debes incluir una buena alimentación, hidratarte frecuentemente y priorizar las horas de sueño.