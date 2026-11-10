Se habla mucho de la importancia de entrenar con frecuencia para mantener una vida saludable y mejorar la condición de nuestro cuerpo, sin embargo, hay una parte que quizás estás dejando de lado pero que es igual de importante: el descanso.
Descansar también es entrenar: por estas razones tu cuerpo necesita días de recuperación
Ya sea que practiques entrenamiento de fuerza, gimnasio, natación, ciclismo o sales a correr, sea cual sea el ejercicio que practiques para fortalecer tus músculos, también necesitas aplicar el descanso para lograr tus objetivos.
Y te entendemos, no solo se trata de tener un estilo de vida saludable, sino reflejarlo a través de lo físico. Para ganar masa muscular, mejorar la resistencia o perder grasa corporal, no necesitas hacer ejercicio todos los días de la semana. De hecho, puede tener el efecto contrario al no darle a tu cuerpo el tiempo para recuperarse.
Por qué tu cuerpo necesita días de descanso después del entrenamiento
Especialistas recomiendan realizar al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada, así como dos sesiones de entrenamiento de fuerza por semana, explica UCLA Health , sistema de salud público afiliado a la Universidad de California.
Así como tu cuerpo necesita dormir todas las noches para recuperarse, también requiere de estas pausas del ejercicio físico.
Ente los beneficios de tomar días de descanso después del entrenamiento se encuentran:
- Mejora la salud mental y física.
- Disminuye lesiones.
- Reduce el dolor muscular. El ácido láctico se acumula en los músculos durante las sesiones intensas de entrenamiento. El descanso permite que el cuerpo elimine el exceso de éste, lo que reduce la fatiga y dolor muscular.
- Músculos más fuertes. El entrenamiento intenso provoca microrroturas en los músculos. Con el descanso, estas sanan y permiten que los músculos se fortalezcan.
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Pero esto no es todo lo que debes hacer para mantenerte saludable, especialistas coinciden en que la combinación de actividad física con los días de descanso son solo una parte de una vida saludable. También debes incluir una buena alimentación, hidratarte frecuentemente y priorizar las horas de sueño.
Cuántos días de descanso se recomienda tomar a la semana
Primero lo primero. Tomar días de descanso de tu entrenamiento no significa que tengas que estar en cama todo el día, sino realizar actividades de baja intensidad.
La Dra. Lauren Wichman, especialista en medicina deportiva y citada en un artículo de Cleveland Clinic sobre recuperación activa, recomienda realizar diferentes actividades que impliquen distintos movimientos para una mejor recuperación.
Por si no lo viste:
Por ejemplo, si practicas natación o senderismo con frecuencia, puedes recurrir a las caminatas, andar en bicicleta o practicar yoga como parte de la recuperación activa. También, puedes realizar ejercicios de movilidad, hacer estiramientos ligeros, etc.
El tiempo de descanso que necesita tu cuerpo dependerá de la intensidad y frecuencia del entrenamiento. Por ejemplo, si realizas ejercicios largos y exigentes, al menos deberás descansar uno o dos días por semana, según la fisióloga deportiva Alyssa Olenick, doctora en fisiología del ejercicio. Sin embargo, lo mejor será consultar a expertos para saber los días exactos, según tus objetivos y necesidades.
Pero esto no es todo lo que debes hacer para mantenerte saludable, especialistas coinciden en que la combinación de actividad física con los días de descanso son solo una parte de una vida saludable. También debes incluir una buena alimentación, hidratarte frecuentemente y priorizar las horas de sueño. Al final, escuchar a tu cuerpo, entender que necesita recuperarse y darle ese cuidado, es una manera de seguir con tu progreso.