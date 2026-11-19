Seguro te ha pasado; entras a un lugar y de repente olvidas lo que ibas a buscar o lo que que querías hacer, o en otras ocasiones, ves el rostro de alguien y te cuesta trabajo recordar su nombre o de dónde lo conoces. Si te pasa esto con frecuencia, tal vez necesitas mejorar la memoria y expertos nos dicen cómo.
¿Quieres mejorar la memoria? Estos seis hábitos ayudarán a mantener tu cerebro activo
Algunos cambios en la capacidad de recordar cosas puede aparecer con la edad. Incluso, el uso frecuente de la tecnología contribuye a que olvidemos fácilmente las cosas, pues dependemos de ella para prácticamente todo: como despertador, recordatorio, notas con información relevante, diario, etc.
Pero no te preocupes, no todo está perdido. La memoria es una habilidad que se puede desarrollar. Se puede entrenar, igual que aprender a andar en bicicleta o conducir, según expertos.
Existen hábitos que ayudan a mantener el cerebo activo y fortalecen distintas habilidades cognitivas. Pequeñas acciones harán la diferencia, según consejos de expertos y recopilados por The Guardian .
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Aprende algo nuevo
La mejor manera de estimular la memoria es mantener el cerebro activo con nuevos aprendizajes, explica Barbara Sahakian, profesora de psiquiatría en la Universidad de Cambridge. Por ejemplo, puedes probar cosas nuevas como practicar ajedrez, aprender un nuevo idioma o un instrumento musical.
Lee un libro con frecuencia
No necesitas inscribirte a un curso complicado o costoso para mejorar la memoria; otra manera de hacerlo es leer un libro. La especialista asegura que basta con leer algo que te interese, no importa si es de ficción o no, pero esta práctica tiene un efecto positivo en el cerebro, cognición y el estado de ánimo.
Evita las distracciones
Cambiar rápidamente nuestra atención de una cosa a otra dificulta que las personas se concentren y logren un objetivo. Y seguramente te pasa: respondes mensajes mientras trabajas o interrumpes una actividad para consultar redes sociales. Esto afecta tu memoria.
Asocia fechas y nombres
¿Te cuestra trabajo recordar fechas? Barbara Sahakian comparte una técnica para lograro: cada mes tiene un significado o un color específico, y cada día del mes un objetivo. De hecho, Katie Kermode, campeona de memoria de Manchester, utiliza este tipo de asociaciones para recordar fechas y otros datos. En pocas palabras, la clave es crear imágenes que tengan sentido para ti y que puedas recordar fácilmente.
Anota tus pendientes y utiliza recordatorios
Mejorar la memoria no significa que tengas que recordar absoluamente todo. Apoyarte de los recordatorios y anotaciones es una manera de organizar mejor la información. Utiliza una agenda, cuaderno o alarmas de tu celular o asocia una actividad con otra que realices, por ejemplo, si debes llevar algo contigo al salir de casa, ponlo justo a un lado de las llaves o cerca de la puerta para que funcione como una señal visual.
Duerme al menos siete horas
La especialista recomienda dormir al menos siete horas cada día. De esta manera, consolidas en tu memoria lo que aprendiste durante el día. “Dormir es fundamental para que el cerebro funcione de manera eficiente, sobre todo si intentas memorizar algo rápido. Si estás cansado, no podrás memorizarlo”.
Estas recomendaciones se pueden integrar a la vida cotidiana y contribuir a mejorar las capacidades cognitivas. Pero esto no es todo lo que tienes qué hacer para lograrlo, sino incorporarlas a hábitos saludables de tu vida diaria como tomar agua, comer bien, etc.