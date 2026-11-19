Algunos cambios en la capacidad de recordar cosas puede aparecer con la edad. Incluso, el uso frecuente de la tecnología contribuye a que olvidemos fácilmente las cosas, pues dependemos de ella para prácticamente todo: como despertador, recordatorio, notas con información relevante, diario, etc.

Pero no te preocupes, no todo está perdido. La memoria es una habilidad que se puede desarrollar. Se puede entrenar, igual que aprender a andar en bicicleta o conducir, según expertos.

Existen hábitos que ayudan a mantener el cerebo activo y fortalecen distintas habilidades cognitivas. Pequeñas acciones harán la diferencia, según consejos de expertos y recopilados por The Guardian .



6 consejos para mejorar la memoria

Aprende algo nuevo

La mejor manera de estimular la memoria es mantener el cerebro activo con nuevos aprendizajes, explica Barbara Sahakian, profesora de psiquiatría en la Universidad de Cambridge. Por ejemplo, puedes probar cosas nuevas como practicar ajedrez, aprender un nuevo idioma o un instrumento musical.

Lee un libro con frecuencia

No necesitas inscribirte a un curso complicado o costoso para mejorar la memoria; otra manera de hacerlo es leer un libro. La especialista asegura que basta con leer algo que te interese, no importa si es de ficción o no, pero esta práctica tiene un efecto positivo en el cerebro, cognición y el estado de ánimo.



.

Evita las distracciones

Cambiar rápidamente nuestra atención de una cosa a otra dificulta que las personas se concentren y logren un objetivo. Y seguramente te pasa: respondes mensajes mientras trabajas o interrumpes una actividad para consultar redes sociales. Esto afecta tu memoria.