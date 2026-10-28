Comprar unos tenis nuevos debe ser emocionante y digo debe porque yo no corro, pero puedo imaginar el entusiasmo cuando se suma a las ganas de empezar a correr, retomar una rutina o prepararte para tu próxima carrera. Y aunque es fácil enamorarse de un modelo por su diseño, sus colores o porque todo el mundo está hablando de él, hay algo que vale la pena recordar y es que no todos los tenis funcionan igual para todos.
Elegir tenis de running no es solo ir a comprarlos: lo que debes considerar
Ese par que tu amigo no deja de recomendar puede no ser el ideal para ti. Y aquí más dinero no se traduce en mejor calzado; la clave está en encontrar unos que se sientan bien, se adapten a tu forma de correr y te acompañen cómodamente en cada kilómetro.
Un buen amigo que corre desde hace varios años me ayudó con una guía que, si tú vas empezando, te ayudará a encontrar el par perfecto.
Primero lo primero: que se sientan bien
Puede sonar demasiado sencillo, pero la comodidad es una de las cosas más importantes al elegir tenis para correr. Piensa que tus pies van a pasar bastante tiempo dentro de ellos, así que lo último que quieres es sentir que te aprietan, te rozan o que tienes que acostumbrarte a ellos con el tiempo.
Un buen tip es probártelos por la tarde, ya que nuestros pies tienden a hincharse ligeramente a lo largo del día, algo que también sucede cuando corremos. Asegúrate de tener un poco de espacio entre los dedos y la punta, sin que el talón se mueva demasiado.
Y algo importante: si no se sienten cómodos desde el principio, probablemente no sean los indicados, no es necesario sufrir los primeros kilómetros para que después se adapten a ti.
Tus kilómetros, tus reglas
El terreno también importa. Los tenis diseñados para asfalto suelen favorecer las transiciones suaves sobre superficies firmes, mientras que los de trail running incorporan suelas con mayor tracción para enfrentarse a tierra, piedras y caminos irregulares.
Otro detalle menos conocido es el drop, la diferencia de altura entre el talón y la parte delantera del tenis. Este pequeño número, medido en milímetros, puede cambiar la sensación al correr y la carga que reciben distintas partes de las piernas.
No todos pisamos igual (y eso está bien)
Así como no todos tenemos la misma pisada, tampoco necesitamos el mismo tipo de tenis. Aquí entra un concepto que seguramente has escuchado: la pronación, que describe el movimiento natural del pie hacia adentro al entrar en contacto con el suelo. Algunas personas presentan una pronación más marcada, mientras que otras tienen una pisada más neutral.
También influyen la forma del pie, el arco y la sensación de estabilidad que necesitas. Existen modelos neutros y otros diseñados para ofrecer mayor soporte, pero tener un tipo de arco o pisada no significa automáticamente que debas usar una categoría específica.
Lo importante es encontrar un equilibrio entre comodidad, estabilidad y movimiento natural. Si tienes molestias recurrentes o dudas sobre tu pisada, una evaluación profesional puede ayudarte a tomar una mejor decisión.
Saber cuándo dejarlos ir también es parte del running
Todos tenemos un par favorito . El problema es que, aunque por fuera todavía se vean bien, con el tiempo los tenis van perdiendo parte de la amortiguación y el soporte que tenían al principio.
Como referencia, muchos tenis de running duran aproximadamente entre 500 y 800 kilómetros, aunque esto puede variar según cuánto corres, dónde los usas y cómo los cuidas.
Si empiezas a notar que ya no se sienten tan cómodos, que la suela está muy desgastada o que simplemente han perdido esa sensación que tanto te gustaba, puede ser momento de cambiarlos.
Y sí, despedirse de tus favoritos cuesta, pero también es una buena excusa para encontrar un nuevo par.
Al final, elegir tenis de running no tiene que ser complicado. No se trata de comprar el modelo más popular ni de conocer todas las tecnologías del mercado, sino de entender qué necesitas y qué te hace sentir cómodo al correr.