Ese par que tu amigo no deja de recomendar puede no ser el ideal para ti. Y aquí más dinero no se traduce en mejor calzado; la clave está en encontrar unos que se sientan bien, se adapten a tu forma de correr y te acompañen cómodamente en cada kilómetro.

Un buen amigo que corre desde hace varios años me ayudó con una guía que, si tú vas empezando, te ayudará a encontrar el par perfecto.

Primero lo primero: que se sientan bien

Cada kilómetro cuenta. La distancia y el ritmo al que corres pueden ayudarte a elegir el par indicado.

(Fotografía: iStock)



Puede sonar demasiado sencillo, pero la comodidad es una de las cosas más importantes al elegir tenis para correr. Piensa que tus pies van a pasar bastante tiempo dentro de ellos, así que lo último que quieres es sentir que te aprietan, te rozan o que tienes que acostumbrarte a ellos con el tiempo.

Un buen tip es probártelos por la tarde, ya que nuestros pies tienden a hincharse ligeramente a lo largo del día, algo que también sucede cuando corremos. Asegúrate de tener un poco de espacio entre los dedos y la punta, sin que el talón se mueva demasiado.

Y algo importante: si no se sienten cómodos desde el principio, probablemente no sean los indicados, no es necesario sufrir los primeros kilómetros para que después se adapten a ti.

