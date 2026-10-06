Si Tom Holland puede colgarse de un edificio, caer, rodar y volver a levantarse en la misma toma, algo hace fuera de cámara. Y no, no es levantar pesas hasta el hartazgo, el actor dejo bien en claro que ha apostado por el peso corporal, los circuitos de alta intensidad y la gimnasia, y entre todo eso hay una rutina a la que regresa siempre: Cindy.
Cindy, la rutina de 20 minutos probada y aprobada por Tom Holland
¿Quién o qué es Cindy y por qué es tan famosa?
No es un persona y tampoco es algo que haya aparecido hace poco, de hecho, desde por ahí del 2004 es uno de los benchmarks clásicos de CrossFit, un entrenamiento que sirve para medirte hoy y compararte contigo mismo mañana. No necesita barras, discos ni máquinas, una barra para dominadas y tu propio cuerpo, así que funciona igual en el gym, en tu casa o en un parque.
Cómo se hace
La mecánica es de las más simples que hay. Pones un cronómetro a 20 minutos y repites sin parar este circuito, un formato conocido como AMRAP (as many rounds as possible, o sea, tantas rondas como puedas):
- 5 dominadas
- 10 lagartijas
- 15 sentadillas
Tu resultado es el número de rondas que completes. De 8 a 10 rondas ya es un buen marcador para principiantes e intermedios, si llegar a 20 te mereces un aplauso porque estás en el nivel Rx, y con más de 25 hablamos de élite.
Si apenas estás empezando, hay versión light: 12 minutos de 3 remos en anillas (o con otra variante de jalón), 6 lagartijas asistidas y 9 sentadillas. La idea es adaptar la rutina a ti y no que tú te adaptes a ella.
El récord de Spider-Man
Holland la defiende con un argumento muy suyo: no tienes que pensar en nada, solo contar rondas. Cuando anda cansado, hace una ronda por minuto, lo que da 20 en total; cuando se siente bien, se aviéntalas todas de corrido. Su récord personal, según contó es de 27 rondas, por encima de lo que se considera élite y esto fue parte de la rutina que siguió para conseguir el cuerpo que a todos nos dejó impresionados en Spider-Man: Brand New Day.
¿Y la comida?
No hay una dieta específica, pero como con todo ejercicio constancia y unos hábitos de nutrición sólidos mejoran el rendimiento. Para un circuito de tanto empuje y tanto jalón, lo lógico es apostar por proteína (pollo, huevo, pescado, legumbres) para recuperar músculo, carbohidratos complejos (avena, arroz, camote) para tener energía, y mucha agua. Eso sí, un plan a tu medida es cosa de un nutriólogo y no nuestra.
¿Resultados garantizados? Más bien resultados que se construyen ronda a ronda. Hoy haces 10, en un mes quizá 12, y quién sabe, tal vez algún día llegas a las 27 de Spider-Man.