¿Caminar, correr o andar en bicicleta? Dime tu objetivo y te diré cuál ejercicio te conviene hacer

Las tres disciplinas ayudan a mejorar la salud cardiovascular, pero cada una cuenta con características particulares. Su principal diferencia está en su nivel de impacto físico, gasto calórico y los músculos que se activan. Acá te compartimos los beneficios de cada una para que elijas la que mejor te convenga y se adapte a tus necesidades.

Caminar

Sin duda una de las formas de ejercicio más populares del mundo y la más accesible de mantenerse activo. Es un tipo de actividad física cardiovascular que aumenta la frecuencia cardíaca en la que no requieres de equipo especializado ni de preparación física previa, de hecho, es la mejor manera para comenzar a ejercitarte sin pretexto.

¿Y que hay de sus beneficios? Mejora la circulación, favorece el control de la presión arterial, aumenta los niveles de energía al liberar hormonas como endorfinas, y contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

La caminata es para ti si… buscas mantenerte activo pero sin someter tus articulaciones a un impacto elevado, pues se trata de un ejercicio de intensidad moderada y bajo impacto, de acuerdo con Harvard Health Publishing.



Correr

Si te interesa una actividad de mayor intensidad, este ejercicio es una gran alternativa, pues a diferencia de caminar, exige un esfuerzo cardiovascular más elevado, además es ideal para despejar la mente.

Beneficios: Contribuye a mantener el sistema musculoesquelético, reduce el riesgo de padecer diabetes, problemas de colesterol, hipertensión y enfermedades cardiovasculares y fortalece la autoestima.

Correr es para ti si… buscas entrenar a mayor intensidad en menos tiempo, prepararte para carreras o competencias, mejorar tu salud y desarrollar la capacidad aeróbica.