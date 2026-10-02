Es un hecho que toda actividad física tiene beneficios, sin embargo, enfocarte en una entre caminar, correr y andar en bicicleta no es una tarea que debas tomar a la ligera, pues tienen diferencias que vale la pena conocer según tu objetivo.
¿Caminar, correr o andar en bicicleta? Dime tu objetivo y te diré cuál ejercicio te conviene hacer
Las tres disciplinas ayudan a mejorar la salud cardiovascular, pero cada una cuenta con características particulares. Su principal diferencia está en su nivel de impacto físico, gasto calórico y los músculos que se activan. Acá te compartimos los beneficios de cada una para que elijas la que mejor te convenga y se adapte a tus necesidades.
Caminar
Sin duda una de las formas de ejercicio más populares del mundo y la más accesible de mantenerse activo. Es un tipo de actividad física cardiovascular que aumenta la frecuencia cardíaca en la que no requieres de equipo especializado ni de preparación física previa, de hecho, es la mejor manera para comenzar a ejercitarte sin pretexto.
¿Y que hay de sus beneficios? Mejora la circulación, favorece el control de la presión arterial, aumenta los niveles de energía al liberar hormonas como endorfinas, y contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
La caminata es para ti si… buscas mantenerte activo pero sin someter tus articulaciones a un impacto elevado, pues se trata de un ejercicio de intensidad moderada y bajo impacto, de acuerdo con Harvard Health Publishing.
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Correr
Si te interesa una actividad de mayor intensidad, este ejercicio es una gran alternativa, pues a diferencia de caminar, exige un esfuerzo cardiovascular más elevado, además es ideal para despejar la mente.
Beneficios: Contribuye a mantener el sistema musculoesquelético, reduce el riesgo de padecer diabetes, problemas de colesterol, hipertensión y enfermedades cardiovasculares y fortalece la autoestima.
Correr es para ti si… buscas entrenar a mayor intensidad en menos tiempo, prepararte para carreras o competencias, mejorar tu salud y desarrollar la capacidad aeróbica.
Ciclismo
Otra práctica con múltiples beneficios: no daña las articulaciones, fortalece los músculos de las piernas e incluso ayuda a la recuperación después de una cirugía de rodilla o tobillo. Puede practicarse al aire libre o en una bicicleta estática, depende del terreno y capacidades de la persona.
Entre sus beneficios destacan la salud del corazón, evita generar estrés en articulaciones a diferencia de correr, por ejemplo.
Hacer bicicleta es para ti si… buscas mejorar tu condición física, pero prefieres evitar el impacto repetitivo, quieres fortalecer los músculos de las piernas, por mencionar algunos.
Por si no lo viste:
¿Entonces cuál deberías elegir?
La respuesta dependerá de tu condición física, objetivos y, algo que actualmente es difícil tener, pero no imposible: el tiempo.
De hecho, no es necesario elegir solo uno, combinar estos tres ejercicios ayudará a diversificar tus entrenamientos y evitar que tu rutina se vuelva monótona. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan que los adultos realicen al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana, así como ejercicios para fortalecer los músculos por lo menos dos días por semana.