Aunque esta práctica no acelera tu ritmo cardiaco ni te hace sentir quemazón en los músculos como las pesas u otro tipo de ejercicios, ayuda a marcar una diferencia notable en la movilidad del cuerpo y en cómo te sientes cada día. Y no, no solo debes estirar al comenzar y finalizar tu rutina de gym, así que toma nota.

De acuerdo con especialistas de la Harvard Medical School , es importante trabajar la flexibilidad del cuerpo de manera constante para obtener beneficios como mayor amplitud de movimiento en las articulaciones, disminuir la rigidez y tensión muscular, mejor postura y alivio del estrés.



Entonces, ¿cuántas veces hay que hacer estiramientos?

Estudios revisados por expertos del American College of Sports Medicine señalan que los adultos saludables deberían realizar ejercicios de flexibilidad (estiramientos, yoga, tai chi) que involucren los principales grupos musculares al menos dos o tres veces por semana.

¿Y por cuánto tiempo?

Aquí viene la regla de oro: para obtener mejores resultados es ideal dedicar un total de 60 segundos a cada ejercicio de estiramiento, aunque no necesariamente en un mismo momento, sino en tiempo acumulado. Por ejemplo:

- 15 segundos: repetir 4 veces

- 20 segundos: repetir 3 veces

- 30 segundos: repetir 2 veces



Las partes del cuerpo que expertos en la salud recomiendan trabajar en los estiramientos son cuello, hombros, pecho, tronco, espalda baja, cadera, piernas y tobillos.

Como ya te contábamos al inicio, estos ejercicios no solo se deben realizar al terminar una rutina. Incorporarlos en otros momentos del día como al despertar para iniciar tu mañana con movimiento , después de entrenar para ayudar a la flexibilidad o por la noche como parte de la relajación antes de dormir, favorecerá la resistencia de tu cuerpo. Y la mejor noticia: no necesitas ser un experto en yoga ni dedicar horas a estos breves movimientos beneficiosos.