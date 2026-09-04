Una cuerda para saltar permite incorporar cardio en casa sin invertir en máquinas grandes. (Fotografía: Canva)

Un banco ajustable. No tiene que ser tu primera compra, pero sí puede ser la siguiente. Al combinarlo con las mancuernas amplía considerablemente la cantidad de ejercicios que puedes realizar, desde las diferentes versiones de pres y remos hasta varios movimientos para piernas.

Una cuerda para saltar. Si quieres incorporar cardio sin dedicar media habitación a una caminadora, es una gran opción. Ocupa prácticamente nada, es fácil de guardar y puede aumentar rápidamente la intensidad del entrenamiento.

¿Realmente necesitas máquinas de cardio?

Puede ser, pero no necesariamente. Una caminadora, bicicleta estática o máquina de remo puede ser una excelente incorporación si sabes que vas a utilizarla con frecuencia, pero no es un requisito para tener un gimnasio completo. Por eso el primer consejo es pensar que sí y que no vas a trabajar antes de correr a comprar.

Fotografía: Canva

Caminar o correr al aire libre, saltar la cuerda y realizar circuitos también pueden cubrir la parte cardiovascular de tu rutina. Si tienes poco espacio, quizá sea mejor invertir primero en equipo que puedas utilizar para diferentes tipos de entrenamiento.

Ve de menos a más

No vayas por todo en la primera salida. Puedes comenzar tu home gym con un tapete, mancuernas y bandas de resistencia y, conforme descubras qué necesitas realmente, sumar un banco, kettlebells (pesas rusas), una barra o alguna máquina de cardio.

Recuerda, a menos que quierar iniciar tu propio negocio, el objetivo no es recrear un gimnasio profesional dentro de casa, sino tener lo suficiente para entrenar todo el cuerpo, aumentar progresivamente la dificultad y mantener una rutina constante. Porque de poco sirve tener el equipo perfecto si termina guardado en un rincón o ni siquiera tienes claros tus objetivos.