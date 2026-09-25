Hablemos de la vasectomía sin bisturí: qué es, cómo funciona y dónde se hace gratis en CDMX

Qué es la vasectomía sin bisturí

Pero primero lo primero. Aunque su nombre pueda escucharse un poco intimidante, tenemos noticias buenas para ti: se trata de un procedimiento sencillo, rápido y que requiere solo anestesia local. Y, lo mejor: tiene una efectividad mayor al 99%.

Es un método permanente que impide el paso de espermatozoides. Esto no quiere decir que desaparecen, pues se siguen produciendo, pero son absorbidos por el propio organismo. En pocas palabras, la vasectomía sin bisturí impide que los espermatozoides lleguen al semen.

Cómo se hace

Este procedimiento consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí en un tiempo aproximado de 20 minutos en el que se aplica anestesia local.

Se hace una pequeña punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba de donde se encuentran los testículos, a través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos deferentes para evitar que los espermas continúen su recorrido, explica el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Beneficios

Además de que es un procedimiento quirúrgico sencillo y que no requiere hospitalización, la recuperación es rápida, lo que permite volver de manera pronta a las actividades habituales.

No afecta la función sexual ni la producción de testosterona.

Es un procedimiento que se puede realizar en cualquier momento, siempre y cuando la persona tenga claro que no tendrá hijos (o más).

Y, por si tenías dudas, este procedimiento no produce: impotencia, disminución de deseo sexual o cantidad de semen, pérdida de la capacidad para tener orgasmos, cáncer o enfermedades.