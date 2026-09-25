Cada vez son más los hombres interesados en la vasectomía sin bisturí, una opción anticonceptiva para quienes tienen claro que no quieren tener hijos -o no desean tener más-, ya que destaca por ser efectiva y permanente. Si estás interesado en ese procedimiento, pero todavía tienes dudas sobre cómo funciona, llegaste al artículo indicado. Acá te decimos eso y dónde se hace gratis en CDMX.
Hablemos de la vasectomía sin bisturí: qué es, cómo funciona y dónde se hace gratis en CDMX
Qué es la vasectomía sin bisturí
Pero primero lo primero. Aunque su nombre pueda escucharse un poco intimidante, tenemos noticias buenas para ti: se trata de un procedimiento sencillo, rápido y que requiere solo anestesia local. Y, lo mejor: tiene una efectividad mayor al 99%.
Es un método permanente que impide el paso de espermatozoides. Esto no quiere decir que desaparecen, pues se siguen produciendo, pero son absorbidos por el propio organismo. En pocas palabras, la vasectomía sin bisturí impide que los espermatozoides lleguen al semen.
Cómo se hace
Este procedimiento consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí en un tiempo aproximado de 20 minutos en el que se aplica anestesia local.
Se hace una pequeña punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba de donde se encuentran los testículos, a través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos deferentes para evitar que los espermas continúen su recorrido, explica el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Te puede interesar:
Beneficios
Además de que es un procedimiento quirúrgico sencillo y que no requiere hospitalización, la recuperación es rápida, lo que permite volver de manera pronta a las actividades habituales.
No afecta la función sexual ni la producción de testosterona.
Es un procedimiento que se puede realizar en cualquier momento, siempre y cuando la persona tenga claro que no tendrá hijos (o más).
Y, por si tenías dudas, este procedimiento no produce: impotencia, disminución de deseo sexual o cantidad de semen, pérdida de la capacidad para tener orgasmos, cáncer o enfermedades.
Dónde hacerse la vasectomía sin bisturí gratis en CDMX
Aunque sin duda puede realizarse en clínicas particulares, también es un procedimiento que está al alcance de todos. En la Secretaría de Salud y en las instituciones del Sector Salud
Se realiza de manera gratuita en diversos puntos de la Ciudad de México, parte de la Secretaría de Salud, así como en las instituciones del Sector Salud como IMSS, ISSSTE, entre otras. Aquí te dejamos el más reciente directorio que compartió el Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva con servicios de vasectomía sin bisturí en la CDMX: