Policía italiana recupera obras robadas de Renoir, Matisse y Cézanne con valor de 10 millones de dólares

Los cuadros fueron sustraídos por ladrones enmascarados de la villa de la Fundación Magnani Rocca, cerca de Parma, en el norte de Italia, en un robo que duró menos de tres minutos.

El jefe de policía de Parma, Andrea Pagliaro, declaró a la agencia AFP que la investigación se centraba en una banda formada por nueve sospechosos moldavos.

Cinco de ellos están acusados de haber cometido el robo, afirmó.

Las imágenes de video difundidas por la policía mostraban a dos ladrones con linternas frontales y el rostro cubierto entrando en la villa tras romper una ventana.

Se dirigieron directamente a la sala donde estaban los tres cuadros y los descolgaron, antes de volver a la ventana y pasárselos a un cómplice que esperaba fuera.

Se llevaron "Los Peces" de Auguste Renoir, "Naturaleza muerta con cerezas" de Paul Cézanne y "Odalisca en la terraza" de Henri Matisse.

El Renoir tiene un valor de tres millones de euros; el Cézanne, de seis millones de euros y el Matisse, de unos 20 mil euros, según la policía.