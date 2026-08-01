GALERÍA: El sonido del caos y la belleza indiscutible de CDMX

He pensado que mi vista funciona de esa manera, mis ojos deciden qué ver y que no. Me pregunto si también es un mecanismo de mi mente para sobrevivir en este mundo, protegiendo lo que entra por mis ojos y, en este caso, prestando atención a lo que es más lindo. Me desperté está mañana confundido, trabajando en exceso y con los sentidos atrofiados. Rasco de vez en cuando mis ojos y pienso si lo que está frente a mí sucede o es el pequeño espacio que he decidido ver de forma inconsciente. Luego cierro los ojos. Nada. Lo que veo es un cúmulo de todas las imágenes que he observado durante el día, una vorágine de masas, píxeles, texturas y colores. En su mayoría todo es negro, y luego todo es blanco.