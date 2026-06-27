Elsa Schiaparelli: La diseñadora que transformó la moda en arte

La exposición Schiaparelli: Fashion Becomes Art –presentada en la galería Sainsbury del Museo Victoria & Albert de Londres hasta el 8 de noviembre– ofrece un recorrido a lo largo de la historia de una mente creativa que traspasó épocas y fronteras cuestionando y dando nuevos rumbos a los estándares de belleza y elegancia femenina.

Más de 400 objetos –entre prendas, obras de arte, fotografías, accesorios, joyas, muebles, perfumes y materiales de archivo– conforman un recorrido que permite a los visitantes sumergirse en los procesos creativos de Schiaparelli, en sus colaboraciones con artistas, fotógrafos y creativos de la talla de Pablo Picasso, Salvador Dalí, Man Ray, Cecil Beaton, Alberto Giacometti y Jean Schlumberger, y en su amistad con algunas de las socialites y celebridades más importantes de la época.

Cada sección abarca distintas épocas y momentos de la casa y de su historia personal, desde sus inicios produciendo atuendos deportivos, hasta sus famosos suéteres de efecto trompe l'oeil, el mediático vestido con estampado de langosta utilizado por Wallis Simpson, el sombrero zapato, los guantes con uñas pintadas e, incluso, su enemistad con Coco Chanel.

Su deseo de experimentación con nuevos materiales, el cuidado a los detalles de cada prenda –desde los botones hasta la posición de los bolsillos–, el espíritu juguetón de sus accesorios y su visión de negocio para crear productos como perfumes y fragancias para el hogar dan muestra de la genialidad de una mujer cuyo legado sigue vivo hasta nuestros días gracias al talento de Daniel Roseberry, quien desde el año 2019 es director creativo de la maison con sede en la Place Vendôme de París.

Las creaciones de Roseberry, caracterizadas por las siluetas esculturales, y frecuentemente oníricas, que imaginó la creadora de la casa, también cuentan con un espacio reservado en la muestra. Atuendos utilizados recientemente por figuras como Ariana Grande, Lady Gaga y Dua Lipa cierran una exhibición que aporta pruebas indiscutibles de que el legado de los verdaderos genios trasciende el tiempo y las modas.