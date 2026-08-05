Las frutas para bajar la inflamación del estómago y que debes incluir en tu dieta, según expertos de Harvard

Seguramente te ha pasado que despiertas y lo primero que piensas es: “Me siento muy inflamado”, y posteriormente haces un recuento de los alimentos que comiste el día anterior, y se repite el patrón con frecuencia. Si eres de este team, lamentamos decirte que no existe una fórmula mágica para eliminar la inflamación, la clave esta en la alimentación y algunas frutas pueden ayudarte con ello.
Las frutas que vale la pena incluir en tu dieta por sus beneficios antiinflamatorios
La ciencia afirma que una alimentación saludable que incluya frutas protegerá nuestro cuerpo de enfermedades cardiovasculares, diabetes e incluso algunos tipos de cáncer.
Aunque prácticamente todas aportan beneficios, expertos de Harvard Health Publishing aseguran que consumir una taza y media o dos tazas al día de frutas variadas ricas en compuestos antiinflamatorios, potencia la actividad antioxidante. Ahora sí, acá las mejores para lograrlo.
Frutas que pueden ayudarte a reducir la inflamación
Frutos rojos
Por ejemplo, las fresas, moras, arándanos rojos y azules potencian la actividad antioxidante y antiinflamatoria. Aportan fibra, vitamina C, así como antocianinas y ácido elágico.
Manzana
Las manzanas aportan vitamina C, fibra, pectina y polifenoles, que favorecen la respuesta antiinflamatoria y contribuye a una mibrobiota intestinal más saludable.
Frutas de hueso
Otras frutas como las cerezas, duraznos, chabacanos y ciruelas también tienen beneficios. Contienen fibra, vitamina C, potasio y diversos fitoquímicos asociados a sus colores. Estudios sugieren que las cerezas reducen el dolor y molestias después del ejercicio.
Cítricos
Las naranjas, toronjas, limones y las limas son conocidos por su alto contenido en vitamina C. Pero eso no es todo, contienen fibra, potasio, calcio y vitaminas del grupo B. Aunque aún no hay suficientes estudios en humanos sobre los cítricos, sus nutrientes se asocian conla salud cardiovascular.
Granadas
Sus pequeñas semillas contienen grandes beneficios: vitaminas C y K, potasio, fibra y potentes fitoquímicos como la antocianina y el resveratrol.
Uvas
Si amas estas frutas como snack, buenas noticias… tu cuerpo te lo agradecerá. Están repletas de fibra, vitaminas C y K y potentes fitoquímicos con actividad antioxidante que protegen las células frente al daño oxidativo.
Ahora que ya sabes qué frutas incorporar a tu dieta diaria para obtener beneficios antiinflamatorios, solo debes tomar en cuenta que ninguna hará todo el trabajo por sí sola. Es decir, estas forman parte de una alimentación balanceada que incluya proteínas, verduras, cereales integrales, legubres, frutos secos y grasas saludables.