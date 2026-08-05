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Las frutas que vale la pena incluir en tu dieta por sus beneficios antiinflamatorios

Todas las frutas son saludables, pero hay algunas que destacan por sus propiedades antiinflamatorias. Expertos de Harvard explican cuáles son y por qué son importantes en tu dieta diaria.
mié 05 agosto 2026 05:55 AM
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Las frutas para bajar la inflamación del estómago y que debes incluir en tu dieta, según expertos de Harvard
. (iStock)

Seguramente te ha pasado que despiertas y lo primero que piensas es: “Me siento muy inflamado”, y posteriormente haces un recuento de los alimentos que comiste el día anterior, y se repite el patrón con frecuencia. Si eres de este team, lamentamos decirte que no existe una fórmula mágica para eliminar la inflamación, la clave esta en la alimentación y algunas frutas pueden ayudarte con ello.

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La ciencia afirma que una alimentación saludable que incluya frutas protegerá nuestro cuerpo de enfermedades cardiovasculares, diabetes e incluso algunos tipos de cáncer.

Aunque prácticamente todas aportan beneficios, expertos de Harvard Health Publishing aseguran que consumir una taza y media o dos tazas al día de frutas variadas ricas en compuestos antiinflamatorios, potencia la actividad antioxidante. Ahora sí, acá las mejores para lograrlo.

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Frutas que pueden ayudarte a reducir la inflamación

Frutos rojos

Por ejemplo, las fresas, moras, arándanos rojos y azules potencian la actividad antioxidante y antiinflamatoria. Aportan fibra, vitamina C, así como antocianinas y ácido elágico.

Manzana

Las manzanas aportan vitamina C, fibra, pectina y polifenoles, que favorecen la respuesta antiinflamatoria y contribuye a una mibrobiota intestinal más saludable.

Frutas de hueso

Otras frutas como las cerezas, duraznos, chabacanos y ciruelas también tienen beneficios. Contienen fibra, vitamina C, potasio y diversos fitoquímicos asociados a sus colores. Estudios sugieren que las cerezas reducen el dolor y molestias después del ejercicio.

Duraznos frutas antiinflamatorias
. (vvvita/Getty Images)

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Cítricos

Las naranjas, toronjas, limones y las limas son conocidos por su alto contenido en vitamina C. Pero eso no es todo, contienen fibra, potasio, calcio y vitaminas del grupo B. Aunque aún no hay suficientes estudios en humanos sobre los cítricos, sus nutrientes se asocian conla salud cardiovascular.

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Almendras: las mejores aliadas para reducir el dolor tras hacer ejercicio

Granadas

Sus pequeñas semillas contienen grandes beneficios: vitaminas C y K, potasio, fibra y potentes fitoquímicos como la antocianina y el resveratrol.

Uvas

Si amas estas frutas como snack, buenas noticias… tu cuerpo te lo agradecerá. Están repletas de fibra, vitaminas C y K y potentes fitoquímicos con actividad antioxidante que protegen las células frente al daño oxidativo.

Uvas, frutas con beneficios antiinflamatorios
. (Olga Yastremska/Getty Images)

Ahora que ya sabes qué frutas incorporar a tu dieta diaria para obtener beneficios antiinflamatorios, solo debes tomar en cuenta que ninguna hará todo el trabajo por sí sola. Es decir, estas forman parte de una alimentación balanceada que incluya proteínas, verduras, cereales integrales, legubres, frutos secos y grasas saludables.

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Comida saludable Frutas Fresas

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