Las frutas para bajar la inflamación del estómago y que debes incluir en tu dieta, según expertos de Harvard

La ciencia afirma que una alimentación saludable que incluya frutas protegerá nuestro cuerpo de enfermedades cardiovasculares, diabetes e incluso algunos tipos de cáncer.

Aunque prácticamente todas aportan beneficios, expertos de Harvard Health Publishing aseguran que consumir una taza y media o dos tazas al día de frutas variadas ricas en compuestos antiinflamatorios, potencia la actividad antioxidante. Ahora sí, acá las mejores para lograrlo.

Frutas que pueden ayudarte a reducir la inflamación

Frutos rojos

Por ejemplo, las fresas, moras, arándanos rojos y azules potencian la actividad antioxidante y antiinflamatoria. Aportan fibra, vitamina C, así como antocianinas y ácido elágico.

Manzana

Las manzanas aportan vitamina C, fibra, pectina y polifenoles, que favorecen la respuesta antiinflamatoria y contribuye a una mibrobiota intestinal más saludable.

Frutas de hueso

Otras frutas como las cerezas, duraznos, chabacanos y ciruelas también tienen beneficios. Contienen fibra, vitamina C, potasio y diversos fitoquímicos asociados a sus colores. Estudios sugieren que las cerezas reducen el dolor y molestias después del ejercicio.