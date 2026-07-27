¿Qué pasa cuando la microbiota pierde el equilibrio?

Nuestra microbiota puede cambiar por muchos factores: una alimentación pobre en fibra, el estrés constante, la falta de sueño, algunos medicamentos o el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados.

Cuando ese equilibrio se altera, el intestino también lo resiente. Algunas personas pueden experimentar inflamación, molestias digestivas o cambios en la forma en que el cuerpo responde al estrés. Diversas investigaciones también han encontrado una relación entre un desequilibrio de la microbiota y un mayor riesgo de presentar síntomas de ansiedad o depresión, aunque todavía se sigue investigando hasta qué punto una cosa causa la otra.

El estrés, la falta de sueño y una alimentación baja en fibra pueden alterar el equilibrio de tu microbiota.

(Fotografía: Canva)

Lo interesante es que la relación funciona en ambos sentidos: así como un intestino poco saludable puede afectar cómo te sientes, el estrés prolongado también puede alterar el equilibrio de tu microbiota y provocar molestias digestivas. Es un círculo que vale la pena cuidar desde ambos lados.

Cómo cuidar tu intestino (y de paso, tu bienestar)

La buena noticia es que no necesitas hacer cambios extremos. Pequeños hábitos diarios pueden ayudar a mantener una microbiota más diversa y saludable.

Empieza por darle prioridad a alimentos ricos en fibra como frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. También puedes incluir alimentos fermentados, como yogur natural o kéfir, que aportan bacterias beneficiosas.

Dormir bien también es importante, pues mientras descansas, tu cuerpo regula muchos procesos que ayudan a mantener el equilibrio tanto del intestino como del cerebro. Moverte todos los días, aunque sea con una caminata, también suma ya que el ejercicio beneficia a la microbiota y además ayuda a reducir el estrés.

Frutas, verduras, cereales integrales y alimentos fermentados son grandes aliados para cuidar la salud de tu intestino.

(Fotografía: Canva)

Y hablando de estrés, aprender a gestionarlo puede ser una de las mejores formas de cuidar tu salud digestiva. Respirar profundo, meditar, pasar tiempo al aire libre o simplemente darte momentos de descanso también tienen un impacto positivo.

Todo está conectado

Cada vez hay más evidencia de que el intestino y el cerebro trabajan como un equipo. Aunque cuidar tu microbiota no sustituye un tratamiento médico o psicológico cuando es necesario, sí puede convertirse en un gran aliado para sentirte mejor física y emocionalmente.

Al final, cuidar tu intestino no solo significa tener una mejor digestión. También es una forma de darle a tu cuerpo las herramientas para responder mejor al estrés, mantener un mayor equilibrio y favorecer tu bienestar día con día.