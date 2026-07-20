¿La monogamia es natural? Esto es lo que opina la psicología

La discusión parece ser eterna: ¿la monogamia es una construcción social opresiva y antinatural o es parte de la naturaleza humana? Históricamente hemos crecido pensando que sólo podemos estar enamorados de una persona y nos aferramos a una idea de amor completamente romántica. Sin embargo, cada vez son más las personas que deciden no llevar una vida en pareja, o bien, involucrarse en relaciones abiertas. A esto sumemos la cada vez mayor cantidad de matrimonios que fracasan . Ante esto se hace inevitable preguntarse: ¿la monogamia es natural? Bien, esto es lo que la psicología opina al respecto.
Ciertamente, la monogamia no es un tema fácil. Hay que pensar no sólo en el número de divorcios, sino en la cantidad de relaciones monógamas en las que los integrantes de la pareja son infelices y están atrapados en una prisión carente de intimidad emocional e incluso de satisfacción sexual. Lo único que hay es culpa, inseguridad y fantasías frustradas de una vida mejor. Cada vez más, parece que pensar que dos personas pueden ser razonablemente felices en una relación sexualmente exclusiva no es más que una fantasía salida de un cuento de hadas.