¿La monogamia es natural? Esto es lo que opina la psicología

La psicología evolutiva se ha dedicado a estudiar si la monogamia es natural o no, y la respuesta no es tan sencilla. Desde una perspectiva multicultural, ser monógamo no es un estilo de vida universal. Tomemos en cuenta que hay culturas en las que tanto la prostitución como la poligamia son legales. Y si nos vamos a tiempos remotos, ¿cuántos patriarcas bíblicos no tuvieron muchas esposas y concubinas? Esto es tal, que incluso los primeros mormones fueron polígamos, pues era lo que dictaba el Antiguo Testamento.

Un factor que la psicología considera clave para entender la monogamia es la paternidad. En todas las culturas conocidas, los hombres se han involucrado en la crianza de sus hijos (quizás en menor medida que las mamás, y sí, siempre hay padres abandonadores, pero la norma es que estén presentes). El análisis evolutivo y multicultural del ser humano parece indicar que criar hijos, tanto en hombres como mujeres, es parte de la naturaleza humana.

Lo interesante es que si se hace un análisis interespecie, se puede notar que la paternidad no es común en todas las especies. Mientras que las aves lo hacen con mucha frecuencia, a los mamíferos les cuesta. Sin embargo, las aves sólo tienen este comportamiento si están en una relación monógama (aunque sea por sólo una temporada de apareamiento).

Así, se está llegando a la teoría de que la paternidad sólo evoluciona cuando hay monogamia. Esto se debe a un factor al que los expertos llaman certeza de paternidad, e implica que el éxito reproductivo en un hombre se considera mayor si él tiene la certeza de que puede criar exitosamente a un hijo suyo. Esto nos lleva a una nueva implicación: para que el hombre tenga certeza de paternidad, al menos la mujer debe ser fiel.

Aquí es donde entra el papel de la mujer: para una mujer sólo es “rentable” ser monógama si tiene la certeza de que el hombre se va a quedar con ella a ayudar a criar y proteger al hijo. Así, el cuidado biparental de un crío sólo es posible si una pareja está dispuesta a ser monógama.

