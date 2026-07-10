4 beneficios físicos y anímicos de disminuir tu tiempo en pantalla

Recientemente, expertos de Mayo Clinic hicieron un análisis de cómo un tiempo en pantalla muy prolongado puede aumentar los síntomas de estrés, ansiedad o depresión, “a menudo nos perdemos la diversión y la belleza que ocurren a nuestro alrededor por culpa de las pantallas”, dice el reporte, “estar presentes puede que ayude a encontrar lo que necesitas para llenar ese vacío”.

Y es que pasar largos periodos frente al teléfono u otros dispositivos, puede provocar problemas de sueño por la luz azul emitida y disminuir la actividad física de las personas, además de fatiga visual. Además, la exposición a estímulos rápidos y cambiantes dificulta la concentración y el enfoque en tareas; por otro lado, pasar mucho tiempo en redes sociales puede aumentar la probabilidad de desórdenes psicológicos, como depresión y ansiedad.

¿Cuáles son los beneficios de pasar menos tiempo frente a la pantalla?

Un reporte de Mayo Clinic enlista al menos cuatro poderosos beneficios de reducir el tiempo que pasamos diariamente frente a las pantallas, que van desde la salud física, hasta la emocional y anímica, y sus razones:

MEJOR SALUD FÍSICA

¿Por qué? Porque puede prevenir la obesidad y las enfermedades relacionadas, como diabetes tipo 2 y problemas cardiacos; también ayuda a dormir mejor, especialmente en niños, aunque en adultos hay una mejora considerable en la calidad del sueño; más tiempo para ejercitarse y jugar; y ayuda a evitar la alimentación automática, pues al consumir nuestros alimentos frente al televisor no somos 100% conscientes de los alimentos.

MÁS TIEMPO LIBRE

La calidad de tiempo libre mejora, pues se pueden redescubrir otros pasatiempos, como leer, caminar, escuchar música o incluso puede alentar a buscar clases presenciales de intereses distintos al trabajo. Y justo por esto, el siguiente beneficio está relacionado:

ESTABLECER CONEXIONES SOCIALES

Además de fortalecer lazos de amistad o familiares, pasar menos tiempo frente a las pantallas fomenta habilidades sociales reales y evita distracciones constantes.

MEJORA EN EL ESTADO DE ÁNIMO

Está comprobado que reducir el tiempo frente a las pantallas (del celular, tablet, computadora, televisión) ayuda a reducir los síntomas de ansiedad y depresión, al participar en actividades sociales hay mayor bienestar y estabilidad emocional y mejora la concentración.

No se trata de alejarnos por completo del mundo digital (a estas alturas de la vida, eso es prácticamente imposible), pero sí de retomar conexiones sociales, personales y emocionales que ayuden a mejorar nuestra salud física y psicológica.