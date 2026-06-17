No nos vas a dejar mentir, seguramente te ha pasado que mientras deslizas una publicación tras otra en internet o en redes sociales de repente piensas “debería parar”, luego de darte cuenta que llevas muchas horas haciendo lo mismo. A este fenómeno se le conoce popularmente como doomscrolling, consumo compulsivo de noticias negativas en internet y podría afectar tu salud.
¿No puedes dejar de hacer scroll? Este hábito digital agota tu mente y expertos dicen cómo frenarlo
Después, puede que te preguntes por qué resulta tan difícil dejar de hacer doomscrolling y, lo más importante, ¿qué necesitas hacer para liberarte de ese espiral negativo? De hecho, el origen de este término se dio en 2020. “Cuando piensas en la palabra doom (fatilidad), esta genera una fuerte reacción emocional”, explica Craig Sawchuk, psicólogo en Mayo Clinic en Rochester.
El experto señala que todo comportamiento y toda emoción cumplen una función y eso incluye el doomscrolling. A menudo empieza con el objetivo de comprender una situación y prepararse para ella, pero el problema es cuando esa búsqueda de respuestas se vuelve obsesiva e improductiva.
Nuestro cerebro está programado para orientarnos hacia la novedad y amenaza, y este mecanismo nos ha ayudado a mantenernos con vida. Es decir, un cerebro que detectaba amenazas -especialmente nuevas-, era un cerebro que te alejaba del peligro antes de que fuera demasiado tarde. El problema es que esta tendencia podría volverse en tu contra en el entorno digital.
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Puede que te sientas bien al inicio, pero después de varios minutos desplazando por diversos contenidos, podrías sentirte más ansioso, enfadado, desanimado, disgustado o impotente. Además, el doomscrolling puede empeorar tu estado de animo a través de otras formas:
Procrastinación del sueño.
Si realizas doomscrolling por la noche, es muy probable que se te pase el tiempo y te duermas mucho más tare de lo previsto y la perdida de sueño puede afectar a tu estado de ánimo al día siguiente y con tendencia a volverse menos tolerantes.
Deterioro de la salud social.
El tiempo para socializar con otras personas es reparados, sin embargo cuando practicas doomscrolling le dedicas tanto tiempo que sin darte cuenta apenas te queda muy poco para compartir con los demás.
Menos ejercicio.
El ejercicio, la luz solar y el contacto con la naturaleza reducen el estrés y favorecen el estado de ánimo. Por el contrario, el doomscrolling suele ser una actividad sedentaria que se realiza en interiores y te desgasta.
Una vez que comprendas que el doomscrolling afecta a tu salud y a tu vida, considera establecer límites. Por ejemplo, presta atención a tu estado de ánimo y cada 5 a 10 minutos desconéctate del contenido en línea y reconecta contigo.
Además, puedes establecer un límite de tiempo. Crea una meta para limitar el consumo de contenido a 15 o 20 minutos dos veces al día y programar una alarma y por último, sustituye el consumo de contenidos en la pantalla por actividades saludables como socializar, hacer ejercicio o incluso dormir.