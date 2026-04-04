La doctora Laurie Santos es la profesora de la clase más popular en la historia de la Universidad de Yale: The Science of Well-Being. Su trabajo se enfoca en enseñar cómo usar la evidencia científica para combatir el agotamiento moderno. A continuación, destilamos cinco estrategias avaladas por la ciencia para cultivar la calma y transformar el bienestar en una práctica diaria.
La ciencia del bienestar: las 5 claves para sentirte mejor cada día
1. CONECTA CON OTRAS PERSONAS
Busca activamente estos pequeños momentos de contacto (una conversación breve, un saludo, una llamada pendiente) porque incluso los intercambios más simples fortalecen tu sensación de pertenencia y elevan tu estado de ánimo de manera inmediata.
2. PRACTICA LA AMABILIDAD
Realiza pequeños actos de gentileza (ayudar, escuchar, compartir tiempo) y dirige esa misma energía hacia ti mismo; ser amable de manera intencional expande tu bienestar más que cualquier estrategia centrada únicamente en “cuidarte” desde el individualismo.
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3. AGRADECE CADA DÍA
Toma unos minutos para reconocer lo que funciona en tu vida: anota entre tres y cinco motivos de gratitud; este ejercicio entrena tu mente para notar lo bueno y suaviza la ansiedad cotidiana.
4. HABITA EL MOMENTO PRESENTE
Busca activamente estos pequeños momentos de contacto (una conversación breve, un saludo, una llamada pendiente) porque incluso los intercambios más simples fortalecen tu sensación de pertenencia y elevan tu estado de ánimo de manera inmediata.
5. DUERME Y MUÉVETE MEJOR
Protege tu descanso como un hábito no negociable y agrega al menos media hora de movimiento o cardio al día; ambas prácticas regulan tu sistema nervioso, estabilizan tu humor y te dan claridad para enfrentar las exigencias del día.