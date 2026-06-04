El deseo sexual no es algo fijo. Así como cambia el apetito o el estado de ánimo, también ocurre con el interés por la intimidad y esto puede ser una reacción a otros problemas que vives en el día a día y quizás no lo sabías. De hecho, esto no solo se convierte en una preocupación para la propia persona, sino también para las parejas.
Hablemos de libido baja: las causas más comunes y cómo recuperar el deseo sexual
La falta de deseo sexual podría estar relacionado al estrés, ansiedad, alteraciones hormonales, falta de descanso o problemas de pareja. Claudia Lobatón, sexóloga y vocera de Platanomelón.mx , explica cuándo se convierte en una señal de alerta y comparte las mejores estrategias para recuperar la intimidad.
Qué es la libido baja y cuando deja de ser algo normal
Aunque se usan como sinónimos, libido y deseo sexual no son lo mismo. "La libido se refiere a un impulso sexual de manera general, mientras que el deseo es una experiencia más psicológica que se define como las ganas de tener un encuentro sexual en un momento o contexto particular", explica la especialista.
Como ya te contábamos más arriba, el bajo deseo sexual puede deberse a alteraciones hormonales, factores psicológicos como baja autoestima, estrés o problemas de pareja. Sin embargo, las fluctuaciones en el deseo son completamente normales. “Puede ser que tu libido no sea como era en otro momento de vida, hay personas que tienen más hambre, más ganas de salir de fiesta, en la esfera sexual pasa lo mismo. La disminución o la falta de deseo erótico puede llegar a ser una importante fuente de estrés”, agrega Lobatón.
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El problema se puede presentar cuando la situación se prolonga en el tiempo y afecte el bienestar personal o genere conflictos en pareja.
Errores comunes en pareja cuando un miembro tiene libido baja
Cuando el deseo sexual disminuye en alguien de la pareja, algunas intentan solucionarlo de forma equivocada como encuentros sexuales forzados. Claudia Lobatón explica que esto puede resultar contraproducente, pues la persona puede comenzar a asociar la intimidad con una experiencia desagradable o con presión.
Además, otro error común es evitar hablar del tema. La comunicación abierta permite identificar posibles causas y encontrar soluciones conjuntas sin convertir la situación en un motivo de conflicto.
¿Y cómo recuperar el deseo sexual?
La especialista comparte hábitos y estrategias que pueden ayudar a mejorar la libido, por ejemplo:
- Dormir horas suficientes y priorizar el descanso
- Hacer ejercicio
- Mantener una alimentación saludable
- Darle tiempo a los hobbies
- Explorar fantasías sexuales
- Estimular el cuerpo con experiencias que generen placer
- Practicar respiración consciente
- Llevar un diario sobre momentos eróticos satisfactorios
- Planificar momentos de intimidad
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Y por último… ¿cuándo debes buscar ayuda profesional?
Si la disminución de deseo sexual persiste durante un periodo prolongado, genera incomodidad o afecta tu relación de pareja, Claudia recomienda acudir con un profesional. “Si sientes que la situación lleva mucho tiempo y te está causando incomodidad, busca atención especializada que pueda apoyarte en entender mejor cómo funciona tu cuerpo y en mejorar tus relaciones afectivas”, concluye la experta.