El disfrute de la sexualidad es un tema muy amplio y con muchas vertientes. Una de ellas es el sabor del semen, que aunque suele hablarse poco de ello, para muchas parejas que practican sexo oral es importante y se han cuestionado cómo mejorarlo.
No solo es la piña: estos alimentos y hábitos ayudan a mejorar el sabor del semen
Seguramente has escuchado que “comiendo piña sabe mejor”, y aunque de tanto que lo hemos oído a lo largo de los años pareciera un mito, no está tan alejado de la realidad. La manera en que comemos y los hábitos que tenemos afectan directamente al sabor de los fluidos corporales, entre ellos el semen.
Para las parejas juguetonas o que están interesadas en explorarlo, expertos en salud sexual de Platanomelón nos comparten cuáles son algunos hábitos y alimentos que pueden ayudar a que el sabor sea mejor.
Lo que sí
Si buscas un sabor dulce, tú o tu pareja deberán consumir alimentos ricos en clorofila como apio, trigo y perejil. Otras opciones que darán resultados son la canela, lima, limón, menta, arroz, papa o pan.
Si prefieren los sabores neutros, esta vez las ensaladas serán nuestras mejores amigas. Para lograr el punto medio, tendrá que ingerir vegetales verdes como ensaladas, vegetales hervidos o a la plancha. Esto ayudará a controlar el pH de su flujo.
Para suavizar los sabores amargos, el día del acto se deberá evitar el consumo de frutas, aunque lo que sí podrían ingerir son la piña y el melón, pues se trata de alimentos diuréticos y ayudan a disminuir el sabor amargo.
Otras opciones que ayudan a disminuir la viscosidad del flujo son las fresas, arándanos o melocotón.
Algo que no solo ayuda a mejorar el sabor del semen sino a mantenernos saludables es consumir 2 litros de agua al día.
Lo que no
El alcohol, la nicotina y la cafeína potencian el sabor amargo del flujo.
Los expertos recomiendan también evitar comida con exceso de grasa, especialmente la comida industrial, así como los lácteos.
La col, la coliflor, los espárragos y espinacas tampoco serán tus mejores aliados en estos días en los que quieres explorar tu sexualidad con tu pareja, pues potencian sabores no agradables.
Y toma nota porque por último, deberán evitar alimentos altos en azufre como el ajo y la cebolla.
Tip de experto
Aunque ya te dijimos lo que sí y no debes hacer tú o tu pareja para mejorar el semen, otra opción es mantener en la boca un caramelo pequeño o una menta para evitar sabores no deseados.
Ahora sí, estás listo para disfrutar el sexo oral como un experto.