Se trata de un tipo de grasa que se acumula alrededor de órganos vitales como el hígado, el páncreas y los intestinos. El Dr. Jesús Cabral, médico cirujano especialista en cirugía endoscópica y bariátrica, explica a Life and Style que no solo se trata de un problema estético, sino un riesgo para la salud masculina.

¿La grasa visceral / “panza chelera” es una señal de alerta médica?

Sí. A diferencia de la grasa que está debajo de la piel, esta tiene una actividad inflamatoria mucho más agresiva y está directamente relacionada con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hígado graso e incluso algunos tipos de cáncer.

Aunque es claro que el consumo frecuente de alcohol contribuye a la aparición de esta grasita, no es el único responsable, también lo son el exceso de calorías, bebidas azucaradas, estrés, mala calidad de sueño y sedentarismo.

¿Es un problema de metabolismo o de hábitos?

Es una combinación de ambos factores. Existe predisposición genética y hormonal, pero los hábitos tienen un enorme impacto. La alimentación ultraprocesada, el sedentarismo, el alcohol frecuente y el sueño insuficiente favorecen cambios hormonales y metabólicos que aceleran la acumulación de grasa visceral.

Actualmente, la obesidad se entiende como una enfermedad metabólica crónica y multifactorial, no simplemente como una “falta de voluntad”. Por ello, en pacientes con obesidad moderada o severa, la cirugía bariátrica no debe verse únicamente como una herramienta para adelgazar, sino como un tratamiento metabólico capaz de modificar mecanismos hormonales relacionados con el hambre, la saciedad y el control glucémico.