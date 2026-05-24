Muchas veces, una lesión puede parecer algo menor que no requiere atención médica. Platicamos con el Dr. Jorge Cervantes, especialista en reconstrucción articular y artroscopia y lesiones de hombro, cadera y rodilla, con enfoque en el área de rehabilitación física y reconstrucción de ligamentos y tratamiento para lesiones deportivas.

El Dr. Cervantes explica por qué esas torceduras “pequeñas” pueden convertirse en un problema mayor a largo plazo si no se tratan de manera adecuada.

El Dr. Jorge Cervantes, especialista en reconstrucción articular y artroscopia, nos comparte por qué una torcedura mal tratada puede convertirse en un problema crónico y la importancia de atender cualquier lesión a tiempo. (Fotografía: Cortesía - Alexander Potiomkin)

¿Qué tan peligroso puede ser normalizar el dolor o ignorar una lesión?

Ya sea en el tobillo o en cualquier otra articulación, una torcedura puede afectar ligamentos, cartílago, venas, arterias y nervios, provocando incluso daños irreversibles.

En el caso específico de una torcedura de tobillo, no tratarla influye directamente en la estabilidad de la articulación. Esto significa que la unión entre los huesos deja de funcionar correctamente y el movimiento ya no se realiza de forma óptima. A mediano y largo plazo, esta inestabilidad puede generar desgaste articular, dolor crónico y limitar la movilidad.

