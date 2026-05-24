Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Vida

No ignores esa torcedura: cuándo es momento de ver a un especialista

Aunque pueda parecer leve, una torcedura no siempre sana sola. Platicamos con el Dr. Jorge Cervantes sobre la importancia de recibir atención especializada a tiempo.
dom 24 mayo 2026 12:30 PM
tobillo torceduras.png
No todas las torceduras son “leves”. Dolor persistente, inflamación o dificultad para apoyar el pie pueden ser señales de una lesión más seria que necesita atención especializada. (Fotografía: Fotokita)

No importa si eres deportista o no, todos hemos sufrido alguna torcedura en algún momento de la vida, desde una molestia leve hasta una lesión mucho más seria. En cualquier caso, es importante recibir atención especializada para evaluar el nivel de daño y asegurar una recuperación segura y efectiva.

Publicidad

Muchas veces, una lesión puede parecer algo menor que no requiere atención médica. Platicamos con el Dr. Jorge Cervantes, especialista en reconstrucción articular y artroscopia y lesiones de hombro, cadera y rodilla, con enfoque en el área de rehabilitación física y reconstrucción de ligamentos y tratamiento para lesiones deportivas.

El Dr. Cervantes explica por qué esas torceduras “pequeñas” pueden convertirse en un problema mayor a largo plazo si no se tratan de manera adecuada.

dr jorge cervantes especialista en reconstrucción articular y artroscopia.png
El Dr. Jorge Cervantes, especialista en reconstrucción articular y artroscopia, nos comparte por qué una torcedura mal tratada puede convertirse en un problema crónico y la importancia de atender cualquier lesión a tiempo. (Fotografía: Cortesía - Alexander Potiomkin)

¿Qué tan peligroso puede ser normalizar el dolor o ignorar una lesión?

Ya sea en el tobillo o en cualquier otra articulación, una torcedura puede afectar ligamentos, cartílago, venas, arterias y nervios, provocando incluso daños irreversibles.

En el caso específico de una torcedura de tobillo, no tratarla influye directamente en la estabilidad de la articulación. Esto significa que la unión entre los huesos deja de funcionar correctamente y el movimiento ya no se realiza de forma óptima. A mediano y largo plazo, esta inestabilidad puede generar desgaste articular, dolor crónico y limitar la movilidad.

Publicidad
importancia de tratarse las torceduras de cualquier tipo.png
Ignorar una torcedura puede generar inestabilidad articular, desgaste prematuro y dolor crónico. Detectarla y tratarla a tiempo hace toda la diferencia en la recuperación. (Fotografía: Yuri_Arcurs)

¿Cómo saber cuándo un dolor puede convertirse en un problema más serio?

El Dr. Cervantes comparte algunas señales de alerta o red flags que no deben ignorarse:

  • Inflamación importante
  • Incapacidad para apoyar el pie o caminar con normalidad
  • Dolor que persiste por más de 3 a 5 días
  • Inflamación y dolor que no disminuyen después de 72 horas

Si los síntomas continúan, es importante acudir con un especialista para evaluar la articulación y descartar una lesión de mayor gravedad.

¿Qué lesiones suelen agravarse por falta de tratamiento o rehabilitación?

Una de las lesiones más comunes es la de la sindesmosis, un grupo de ligamentos del tobillo encargado de mantener los huesos en su lugar. Cuando ocurre una torcedura, el complejo lateral del tobillo suele inflamarse y, en muchos casos, el ligamento puede romperse.

Si esta lesión no se trata adecuadamente, puede provocar alteraciones en la anatomía del tobillo, desgaste prematuro de la articulación y artrosis a una edad temprana.

en ocasiones en necesario ir con un especialista .png
La rehabilitación es parte esencial de la recuperación. No se trata solo de quitar el dolor, sino de recuperar estabilidad, movilidad y calidad de vida. (Fotografía: Andrey Popov)

¿Por qué es importante hablar de prevención y tratamiento oportuno?

Es muy común que las personas no traten adecuadamente sus torceduras. De hecho, muchos pacientes llegan a consulta después de haber sufrido tres o cuatro lesiones en el mismo tobillo, lo que dificulta cada vez más una recuperación completa.

Ignorar estas señales puede afectar directamente la calidad de vida. Con el tiempo, el dolor puede hacer que las personas dejen de hacer ejercicio o abandonen actividades físicas que disfrutan.

Por eso, si después de 72 horas la molestia continúa, lo ideal es acudir con un especialista para realizar una valoración y, si es necesario, estudios como radiografías que permitan obtener un diagnóstico oportuno y evitar complicaciones mayores.

¿Qué deportes presentan más lesiones actualmente?

Los deportes de raqueta, como tenis y pádel, suelen presentar un alto número de lesiones, especialmente en tobillos y rodillas, debido a los cambios bruscos de dirección que requieren.

En la rodilla, este tipo de movimientos puede provocar lesiones en los meniscos, estructuras encargadas de absorber el peso corporal y distribuir la carga. Cuando un menisco se daña y no se trata correctamente, puede generar desgaste prematuro y favorecer una artrosis temprana, incluso llevando a la necesidad de una prótesis a edades relativamente jóvenes.

los deportes de raqueta presentan mayores lesiones actualmente.png
Las lesiones más comunes en deportes como tenis o pádel no siempre son musculares. Los cambios bruscos de dirección pueden afectar tobillos, rodillas y meniscos a largo plazo. (Fotografía: Urbazon)

La importancia de la rehabilitación

Para el Dr. Cervantes, la rehabilitación es una parte fundamental del proceso de recuperación. No solo ayuda a disminuir el dolor, también permite recuperar movilidad, fuerza y estabilidad para regresar de manera segura a las actividades cotidianas y deportivas.

Aunque una torcedura pueda parecer una lesión menor, ignorarla o no tratarla correctamente puede tener consecuencias importantes a largo plazo. Escuchar al cuerpo, identificar las señales de alerta y acudir con un especialista a tiempo puede marcar la diferencia entre una recuperación completa y una lesión crónica. La prevención, el diagnóstico oportuno y una buena rehabilitación son clave para mantener la movilidad y la calidad de vida.

Publicidad

Tags

Lesiones Secretaría de Salud

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad