Es posible que todos hayamos pasado por lo mismo en los últimos meses: entras a redes sociales, pasas entre contenido y hay algo en común; parece que todos están participando en la misma competencia fitness. Se llama Hyrox y se trata de la carrera que está arrasando en todo el mundo.
Esta es tu guía para entender qué es Hyrox y por qué todos lo están haciendo
Es posible que todos hayamos pasado por lo mismo en los últimos meses: entras a redes sociales, pasas entre contenido y hay algo en común; parece que todos están participando en la misma competencia fitness. Se llama Hyrox y se trata de la carrera que está arrasando en todo el mundo.
Mientras unos corren, otros juegan pádel y algunos más hacen pilates, Hyrox comienza a ganar terreno como la nueva actividad de moda. Quienes han participado la describen como una competencia intensa y adictiva, pero ¿qué la hace tan única? Aquí te contamos.
Su origen nos lleva directamente a Alemania en 2017, cuando el empresario Christian Toetzke y el exatleta olímpico Moritz Fürste tuvieron la visión de crear una competencia fitness estandarizada, accesible y medible para todo tipo de público.
Rápidamente, Hyrox se consolidó como el deporte fitness de mayor crecimiento en el mundo y hoy está presente en 11 países y más de 30 ciudades diferentes.
Pero, ¿en qué consiste el Hyrox?
Probablemente te hayas dado cuenta de que la competencia parece una mezcla entre carrera y circuito de crossfit, y la realidad es que no estás tan alejado. Se trata de ocho ejercicios que se intercalan con carreras de 1 kilómetro. Así de simple.
La parte amable es que cada quien va a su ritmo y, gracias a su estructura, no importa quedar último. En cada carrera las salidas se realizan cada 10 minutos durante todo el día, así que alguien que completa la competencia en tres horas puede cruzar la meta al mismo tiempo que otra persona que terminó el circuito en una hora.
¿Qué ejercicios se realizan?
El orden es el siguiente:
- 1000 metros de SkiErg (máquina de esquí)
- 50 metros de Sled Push (empuje de trineo)
- 50 metros de Sled Pull (arrastre de trineo)
- 80 metros de Burpee Broad Jumps (burpees con salto largo)
- 1000 metros de remo
- 200 metros de Farmers Carry (paseo del granjero)
- 100 metros de Sandbag Lunges (zancadas con saco de arena)
- Wall Balls (lanzamiento de balón)
Cada uno de estos bloques se intercala con 1 kilómetro de carrera, combinando ejercicio funcional con trabajo cardiovascular.
¿Qué lo hace tan popular?
Es una combinación de muchos factores. De entrada, al ser un circuito que no cambia y se repite en cada competencia, permite a los participantes medir su progreso de manera exacta con el paso del tiempo.
Otro punto a su favor es que no requieres dominar una técnica específica. Los ejercicios fueron diseñados para que prácticamente cualquier persona que vaya al gimnasio pueda realizarlos.
También influye el hecho de que, al tener una meta fija, como sucede con un maratón, permite que los participantes entrenen con un objetivo claro y se mantengan motivados y constantes.
¿Es un buen ejercicio?
Me gustaría darte una respuesta desde la experiencia, pero la realidad es que no hemos participado. Sin embargo, su popularidad parece indicar que se trata de una gran forma de ejercitarse y mantenerse motivado.
Además, el hecho de combinar carrera con ejercicio funcional hace que sus participantes entrenen bajo un esquema híbrido, ideal para mejorar la condición física general.
También está el hecho de que es una competencia abierta para todos, ya que cualquiera puede inscribirse sin necesidad de clasificar. Y, por si fuera poco, puedes participar de forma individual, en pareja o en relevos de cuatro personas.
Después de esto, ¿te vas a animar a hacer Hyrox?