Mientras unos corren, otros juegan pádel y algunos más hacen pilates, Hyrox comienza a ganar terreno como la nueva actividad de moda. Quienes han participado la describen como una competencia intensa y adictiva, pero ¿qué la hace tan única? Aquí te contamos.

Su origen nos lleva directamente a Alemania en 2017, cuando el empresario Christian Toetzke y el exatleta olímpico Moritz Fürste tuvieron la visión de crear una competencia fitness estandarizada, accesible y medible para todo tipo de público.

La competencia nació en Alemania en 2017 y hoy ya se realiza en más de 30 ciudades alrededor del mundo. (Fotografía: Hyrox - Red Bull )

Rápidamente, Hyrox se consolidó como el deporte fitness de mayor crecimiento en el mundo y hoy está presente en 11 países y más de 30 ciudades diferentes.

Pero, ¿en qué consiste el Hyrox?

Probablemente te hayas dado cuenta de que la competencia parece una mezcla entre carrera y circuito de crossfit, y la realidad es que no estás tan alejado. Se trata de ocho ejercicios que se intercalan con carreras de 1 kilómetro. Así de simple.