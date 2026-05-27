¿Cómo armonizar tu sala? Acá 5 claves de diseño para un espacio más acogedor y con estilo

Desde la distribución del mobiliario hasta la elección de material, luz u objetos, cada elemento forma parte de la atmósfera, y de eso depende si es armoniosa o no. Expertos en el tema nos comparten seis claves para tener un espacio sofisiticado, acogedor pero a la vez funcional.

La energía desde la entrada

No, no solo se trata de mantener bonitos los sillones. El primer encuentro con este espacio inicia desde el recibidor, por lo que una pieza con colores y tamaños adecuados a tu decoración ayudará a establecer sensación de calma y orden que se extiende visualmente en el resto del espacio.

Por ejemplo, expertos de Casa de las Lomas recomiendan colocar una consola llamativa para que actúe como un punto de anclaje visual e invite a seguir el recorrido con armonía.

Lenguaje común: color, materiales y texturas

Para que tu sala se sienta unificada, expertos recomiendan partir de una paleta de color pensada. Por ejemplo, una base cromática dominante, un color secundario y un acento que se repita de manera sutil.

Los materiales y las texturas también son importantes a la hora del diseño para reflejar bienestar. Puedes mezclar superficies suaves como telas de piel con elementos más sólidos como madera o cerámica.

Equilibrio en la distribución

La manera en que acomodas los muebles es indispensable para que tu espacio fluya. Un sillón grande puede imponer si no hay un elemento como alfombra, mesa o butacas. Sin embargo, cuando hay proporción y recorrido visual, ese mobiliario contribuye a un ambiente más armónico. Expertos señalan jugar con la proporción y repetición.

Luz y sonido

Acá no solo se trata de lo visual, sino de una presencia sensorial. La opción perfecta es cambiar las luces frías por cálidas para crear una atmósfera más acogedora, lo que hace que los tonos de color y texturas se expresen con más suavidad.

También puedes crear capas de iluminación para ayudar a que la sala se adapte a diferentes usos como un espacio para una reunión o una noche de películas.

En el caso del sonido puedes elegir un sistema de audio suave hasta la disposición de textiles que amortiguan ruidos.