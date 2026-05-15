De hecho, para que te des una idea de que probablemente no solo seas tú quien toma decisiones financieras impulsivas, en México tan solo 4 de cada 10 personas llevan un control de sus gastos, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 del INEGI y la CNBV.

En este sentido, el mayor error es no usar un presupuesto y que los gastos ya estén encima. Cuando uno se anticipa, se puede disfrutar sin poner en riesgo la estabilidad, según expertos de Stori.

Para lograr una vida sin estrés financiero, se debe cambiar la forma en que organizamos el dinero tan solo con pequeños ajustes que pueden hacer una gran diferencia.

Tener en el radar lo que viene y anotarlo en el presupuesto

No hace falta hacer cuentas complicadas. Un gran tip de prevención es identificar fechas del año clave donde normalmente se gasta más y ponerlo en el presupuesto.

Ajustar antes de que sea demasiado tarde

Toma en cuenta revisar en qué gastas hoy y que se puede recortar por un tiempo, por ejemplo los famosos “gustitos” como salidas, antojos, compras no urgentes. Esto permitirá liberar dinero para lo realmente importante sin necesidad de tener una deuda.

Ahorrar poquito, pero ser constante

Expertos recomiendan guardar al menos una pequeña cantidad cada semana o quincena. Tener ese ahorro te puede ayudar mucho a la hora de que cuando llegue el gasto fuerte no sea tan pesado.