Si ya estás pensando a dónde vas a viajar en las próximas vacaciones de verano o el siguiente gustito que te vas a dar, detente un poco para analizar si lo que vas a gastar no sobrepasa tu capacidad financiera, pues muchas veces se toma una decisión por impulso o emoción y posteriormente llega la preocupación. Expertos nos comparten los mejores tips para evitar el estrés financiero.
Adiós a las deudas: los 5 mejores tips para evitar el estrés financiero
De hecho, para que te des una idea de que probablemente no solo seas tú quien toma decisiones financieras impulsivas, en México tan solo 4 de cada 10 personas llevan un control de sus gastos, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 del INEGI y la CNBV.
En este sentido, el mayor error es no usar un presupuesto y que los gastos ya estén encima. Cuando uno se anticipa, se puede disfrutar sin poner en riesgo la estabilidad, según expertos de Stori.
Para lograr una vida sin estrés financiero, se debe cambiar la forma en que organizamos el dinero tan solo con pequeños ajustes que pueden hacer una gran diferencia.
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Tener en el radar lo que viene y anotarlo en el presupuesto
No hace falta hacer cuentas complicadas. Un gran tip de prevención es identificar fechas del año clave donde normalmente se gasta más y ponerlo en el presupuesto.
Ajustar antes de que sea demasiado tarde
Toma en cuenta revisar en qué gastas hoy y que se puede recortar por un tiempo, por ejemplo los famosos “gustitos” como salidas, antojos, compras no urgentes. Esto permitirá liberar dinero para lo realmente importante sin necesidad de tener una deuda.
Ahorrar poquito, pero ser constante
Expertos recomiendan guardar al menos una pequeña cantidad cada semana o quincena. Tener ese ahorro te puede ayudar mucho a la hora de que cuando llegue el gasto fuerte no sea tan pesado.
Usa tu crédito con cabeza fría
Un arma de doble filo… el crédito no es malo, solo hay que entenderlo. Saber cuánto puedes pagar al mes, de cuánto son los intereses y no comprometerte de más, evita que hagas una compra innecesaria y que termine siendo innecesaria.
No todo tiene que ser grande para ser especial
A veces creemos que entre más costoso o grande es el regalo, es mejor. La idea de cumplir expectativas muy altas te puede salir caro. De ser necesario, ajusta planes y prioriza lo que de verdad importa.
Como ya te contábamos, hacer un viaje por vacaciones o darse gustitos que sobrepase tu capacidad financiera es un serio problema en el que incuso tu salud se ve afectada. La diferencia está en empezar antes: llevar un control básico, hacer pequeños ajustes y tomar decisiones más conscientes.