¿Tu michi está embarazada? Considera estos cuidados esenciales

¿Qué debes saber sobre el embarazo gatuno? Especialistas comparten información de utilidad sobre el tema.

¿Cómo saber si tu gata está embarazada?

Si tienes sospechas de que tu michi pudiera estar embarazada, un médico veterinario podrá ayudarte a determinar si es el caso o no. Es importante considerar que es hasta la segunda semana de embarazo que una ecografía puede revelar la existencia de embriones, pues antes de ese tiempo era muy poco probable que sean visibles.

En caso de que esté embarazada, el médico veterinario dará las recomendaciones necesarias para evitar complicaciones durante ese lapso y el parto. Es importante considerar que el celo no es un buen método de referencia, ya que las gatas pueden volver a tenerlo incluso dos semanas después de haber quedado embarazadas.

Cambios visibles en tu michi hembra

Debido a que suelen llevar este proceso muy sigilosamente, es muy poco probable que actúe de manera diferente durante las primeras semanas de su embarazo. Sin embargo, uno de los primeros cambios que podemos detectar más fácilmente es que comenzará a dormir más de lo habitual, incluso al grado de pasar por alto sus comidas. Es importante monitorearla ya que, si esto ocurre, tendremos que fomentar su alimentación así como su hidratación, pues esto no solo le beneficiará a ella, sino también a sus pequeños.

Duración de la gestación

Este proceso dura entre nueve y diez semanas y la variación puede deberse a diversos motivos, incluyendo elementos ambientales, número de crías que estén esperando, raza, entre otros. Usualmente, las camadas se conformarán entre uno y seis gatitos. Durante todo este proceso, puede perder el apetito o, por el contrario, subir de peso no solo por la alimentación, sino por los gatitos que están creciendo.

Cercana a la fecha de parto, es muy probable que la gata no ingiera alimento, se muestre inquieta y busque un lugar apartado donde instalarse, mejor conocido como “nido”, ya que buscará un lugar tranquilo y fresco para que sus crías nazcan. La temperatura corporal también disminuirá y posiblemente maúlle más de lo normal y se muestre agitada; estos son signos inequívocos de que entrará en labor de parto en cualquier momento.

Cuidados durante el embarazo

Aunque tu pequeña michi seguramente está más que preparada para llevar este proceso sola, siempre es importante apoyarla. Por ejemplo, limpiar su arenero constantemente, pues sus necesidades aumentarán con mayor frecuencia. De igual forma, será conveniente cambiar su arenero por uno no tan alto para que se le facilite su uso. Aunque pierda el apetito, es fundamental que tenga agua y alimento fresco en sus platos para que pueda alimentarse e hidratarse cuando así lo desee.

Una adecuada alimentación

Durante esta etapa, alimentarla apropiadamente le brindará a ella y a sus crías los nutrientes que necesitan. Lo mejor es consultar con el veterinario cuál sería la alimentación ideal de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, quizá algunos recomienden agregar alimento para gatitos al contener más calorías, mismas que le funcionarían para cubrir sus requerimientos y de los gatitos.

Ante cualquier anormalidad que detectes, ya sea durante el embarazo o el parto, lo mejor es acudir al veterinario inmediatamente. Con tus cuidados, cariño y paciencia, esta se convertirá en una de las mejores etapas de tu michi.