¿Cuáles son las vacunas que debe tener mi mascota?

El esquema de vacunación es fundamental para el buen desarrollo de los gatos, perros y otras especies. La aplicación de las vacunas en nuestras mascotas es importante para disminuir el riesgo de presentar enfermedades contagiosas, que incluso podrían ocasionar complicaciones y dejar secuelas que merman su calidad de vida y en el peor de los casos hasta la muerte.

Por ello, es importante llevar un calendario y registro de la aplicación de cada vacuna de nuestra mascota.

¿Sabes cuáles son las vacunas obligatorias para tu perro? Alejandra Guerrero, especialista veterinaria para Royal Canin México nos lo dice.

Vacunas obligatorias:

-Moquillo; canino a los dos meses y dos refuerzos

-Parvovirus; a los dos meses y dos refuerzos

-Adenovirus; a los dos meses y dos refuerzos

-Rabia; puede ponerse a los tres meses, sin embargo, la mejor opción es a los seis meses y posteriormente de forma anual.

Vacunas opcionales:

-Leptospirosis

-Parainfluenza

-Bordetella

Estas vacunas opcionales son un apoyo y deberán ser indicadas exclusivamente por el médico veterinario, ya que él puede diagnosticar qué otros cuidados extra necesita tu mascota, de acuerdo a su estilo de vida y padecimientos.

¿Y las vacunas obligatorias para los gatos?

-Panleucopenia; primera y segunda dosis

-Triple felina; primera y segunda dosis

-Rabia

Un factor a considerar es cuánto tiempo estuvo el cachorro con la madre, pues esto determina el desarrollo de salud de la mascota. Por ello, es importante visitar al médico veterinario de manera regular para que éste determine lo mejor para ella.

Una alimentación adecuada permitirá una respuesta apropiada del organismo a los antígenos contenidos en las vacunas. El cuidado de nuestras mascotas es responsabilidad de nosotros, y contar con su cartilla de vacunación al día, cumplir sus chequeos médicos y recomendaciones del veterinario harán que goce de una excelente calidad de vida.