Esto le pasa al cerebro de los hombres cuando tienen hijos (según la ciencia)

El cerebro se adapta

Convertirse en padre transforma el cerebro, las hormonas y la vida emocional de los hombres, según investigaciones realizadas durante más de dos décadas por la psicóloga Darby Saxbe, de la Universidad del Sur de California .

El cerebro de los nuevos papás cambia físicamente. Diversos estudios siguieron a hombres desde que su pareja estaba embarazada y hasta seis meses después del nacimiento. El resultado: ciertas zonas del cerebro perdían volumen. Pero no es para alarmarse, solo se trata de una reorganización.

El cerebro elimina conexiones que ya no necesita para volverse más ágil y eficiente, algo que también hace durante la adolescencia. Es decir, éste se afina para entender mejor a ese bebé que no habla pero que necesita todo.

Un dato curioso revela que estos cambios se refuerzan en padres que pasan más tiempo con sus hijos, por ejemplo los que toman licencia de paternidad, cambian pañales a cualquier hora del día o carga a su hijo durante mucho tiempo.

Las hormonas entran en el juego

Pero aunque el cerebro juega un papel crucial, no es lo único que cambia, también lo hacen las hormonas. Al convertirse en padre, los niveles de testosterona tienden a bajar durante los primeros años, y lejos de ser algo negativo, está relacionado a tener mayor paciencia y tolerancia, algo que se necesita sobre todo cuando el bebé llora sin razón en la madrugada.

A su vez se eleva la oxitocina, una hormona que asociamos con el amor y el apego. Y toma nota de este dato curioso: los padres la producen de una manera particular. Mientras las madres la activan con el contacto suave y el cuidado, los hombres la disparan con el juego físico: levantar al bebé o jugar a las cosquillas, por ejemplo.