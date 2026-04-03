Un siglo de leyenda: Assouline sorprende con una edición de The Mark

The Mark es una institución neoyorquina por título propio desde 1926, cuando fue proyectado con un estilo neorrenacentista que aún mantiene en su exterior. Sin embargo, una completa remodelación a comienzos de este siglo fue la que lo transformó en uno de los epicentros de la que es una de las grandes fiestas de la moda internacional.

Sucedió en 2006, cuando tras su compra por parte del Alexico Group emprendió un cambio de cara dirigido por el diseñador francés Jacques Grange, ideólogo de sus cálidos y sofisticados interiores junto a otros colaboradores como Karl Lagerfeld, Guy de Rougemont, Paul Mathieu o Mattia Bonett.

Tres años después, cuando volvió a abrir sus puertas, The Mark Hotel se convertía en el punto de partida (y de llegada) de la MET Gala. Allí comenzó a reservar su suite Anna Wintour antes de la fiesta de la moda por excelencia, y junto a ella otras celebridades como Blake Lively, Kendall Jenner, Emma Watson, David y Victoria Beckham, Oprah Winfrey o Pharrell Williams, todos ellos protagonistas de un legado al que la editorial Assouline rinde homenaje con The Mark, su última publicación.