¿Realmente levantarte temprano te hace más feliz? Esto dice la ciencia

Cuestión de cronotipos

Todos tenemos cronotipos distintos. Por cronotipos nos referimos a los ritmos circadianos que afectan nuestros relojes internos e influyen en la respuesta que tenemos ante la luz del día y la oscuridad. Entender nuestros ritmos nos ayuda a identificar nuestros patrones de sueño, pero también nuestros momentos de mayor productividad. Y esto, como es de esperarse, afecta nuestra felicidad y nuestro bienestar.

También hay que tomar en cuenta que nuestros cronotipos cambian con el paso del tiempo, conforme envejecemos, de acuerdo a nuestra fisiología, nuestras familias, nuestras responsabilidades y nuestro estilo de vida. Conforme nuestras vidas cambian, nuestros patrones de sueño también.

La belleza de levantarse temprano

A lo largo de varios experimentos se ha encontrado que levantarse temprano puede mejorar el humor, hacernos sentir más satisfechos con nuestras vidas y minimizar problemas de salud mental. Sin embargo, si eres una persona nocturna e intentas modificar tus horarios para levantarte tempranos y obtener esos beneficios (que, ojo: no significa que ser una persona noctura te haga automáticamente una persona amargada, insatisfecha y con problemas de salud mental), la solución no es tan sencilla.

Levantarte antes de lo que estás acostumbrado no es suficiente, pues los efectos positivos dependen de lo bien que duermas, tus sentimientos generales ante la vida y lo emocionado que estés por llevar a cabo tus planes del día.

Así, todo se convierte en una cuestión de implementar hábitos.