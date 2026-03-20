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Vida

Así es 'Fórmula 1: La Exhibición', la experiencia inmersiva en CDMX imperdible

Monoplazas históricos, piezas icónicas, simuladores y actividades interactivas llegan a la CDMX a través de esta experiencia para amantes (o no) de la máxima categoría del automovilismo. Acá los precios y los detalles.
vie 20 marzo 2026 03:10 PM
Fórmula 1: La Exhibición ya está en CDMX: qué hay y precios de esta experiencia inmersiva
Podrás disfrutar de "Fórmula 1: La Exhibición" a partir de este viernes 20 de marzo. Lee todos los detalles. (Cortesía)

Para todos los amantes del automovilismo y quienes buscan sumergirse en ese mundo, llega la experiencia inmersiva “Fórmula 1: La Exhibición” a CDMX. ¿Cuándo, dónde y cuáles son los precios? En Life and Style nos adelantamos a conocer la exposición para contarte todos los detalles.

Se trata de una experiencia especial que llega de la mano de la plataforma Fever que invita a los visitantes de todas las generaciones a sumergirse en la historia, la tecnología y el legado que ha dejado el automovilismo incluso hasta la actualidad.

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Experiencias

"Fórmula 1: La Exhibición" cuenta con siete salas inmersivas que ofrece diverso contenido y elementos interactivos en todo momento. De hecho, a tu llegada podrás encontrar un coche lego de Fórmula 1 a escala real construido con ladrillos de la marca, por supuesto digno para capturar y presumir en tus redes sociales.

Si te crees audaz en el volante, también tendrás la oportunidad de utilizar (por un costo adicional) los simuladores de carreras, que te permitirán “correr” en el Autódromo Hermanos Rodríguez con clasificaciones en tiempo real.

Cuenta además con “Érase una vez en la F1”, una sección narrativa histórica que recopila piezas originales, autos de Fórmula 1, así como contenido audiovisual que sin duda te convertirá en un experto en la materia y te harán retroceder en el tiempo y sentir como si hubieras estado allí.

Una sección imperdible (y sinceramente de nuestras favoritas) es la exhibición de cascos que han utilizado los pilotos en la historia de la máxima categoría del automovilismo.

Están organizados como una línea de tiempo, desde los primeros hasta los recientes e incluso podrás encontrar algunos de leyendas como Nelson Piquet, Ayrton Senna y por supuesto de otros grandes como Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Al ser una experiencia interactiva, al terminar esa sección podrás hacer un casco virtual completamente personalizado, con tus colores, número y nombre preferidos y posteriormente podrás guardarlo a través de un código QR y compartirlo con tus amigos.

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Monoplazas

También podrás encontrar exhibidos monoplazas emblemáticos que representan diversas etapas en la evolución de la categoría reina del automovilismo. Uno de ellos es el Lancia D50 (1954), considerado uno de los más innovadores de su época.

Introdujo soluciones revolucionarias para su tiempo, como los tanques de combustible montados a los costados y un motor V8 integrado al chasis como elemento estructural.

Monoplaza en la experiencia inmersiva Fórmula 1: La Exhibición en CDMX
Podrás encontrar el monoplaza Lancia D50 (1954) en "Fórmula 1: La Exhibición". (Cortesía)

Otros autos como el Haas VF-20 (2020), pilotado por Kevin Magnussen y Romain Grosjean y que compitió en una de las temporadas más desafiantes en la historia reciente del campeonato, así como el Sauber C32 que condujo el piloto mexicano Esteban Gutiérrez en la temporada 2013, estarán allí para que los conozcas de cerca.

Fechas y ubicación

‘Fórmula 1: La Exhibición’ está disponible a partir de este viernes 20 de marzo, así que organiza tu salida con amigos para vivir esta experiencia de primera mano con tus personas favoritas.

La experiencia inmersiva se ubica en Yama Punta Museo, Av. División del Norte 3572, Coyoacán, CDMX.

Boletos y precios

Podrás adquirir tus boletos a través de la plataforma Fever en este link , con precios a partir de los $295.00 pesos.

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Fórmula 1 ¿Qué hacer en CDMX?

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