Fórmula 1: La Exhibición ya está en CDMX: qué hay y precios de esta experiencia inmersiva

Experiencias

"Fórmula 1: La Exhibición" cuenta con siete salas inmersivas que ofrece diverso contenido y elementos interactivos en todo momento. De hecho, a tu llegada podrás encontrar un coche lego de Fórmula 1 a escala real construido con ladrillos de la marca, por supuesto digno para capturar y presumir en tus redes sociales.

Si te crees audaz en el volante, también tendrás la oportunidad de utilizar (por un costo adicional) los simuladores de carreras, que te permitirán “correr” en el Autódromo Hermanos Rodríguez con clasificaciones en tiempo real.

Cuenta además con “Érase una vez en la F1”, una sección narrativa histórica que recopila piezas originales, autos de Fórmula 1, así como contenido audiovisual que sin duda te convertirá en un experto en la materia y te harán retroceder en el tiempo y sentir como si hubieras estado allí.

Una sección imperdible (y sinceramente de nuestras favoritas) es la exhibición de cascos que han utilizado los pilotos en la historia de la máxima categoría del automovilismo.

Están organizados como una línea de tiempo, desde los primeros hasta los recientes e incluso podrás encontrar algunos de leyendas como Nelson Piquet, Ayrton Senna y por supuesto de otros grandes como Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Al ser una experiencia interactiva, al terminar esa sección podrás hacer un casco virtual completamente personalizado, con tus colores, número y nombre preferidos y posteriormente podrás guardarlo a través de un código QR y compartirlo con tus amigos.