El británico Jonathan Wheatley, director de la nueva escudería de Fórmula 1 Audi, dejará su puesto con efecto inmediato por motivos personales, de acuerdo con el anuncio que hizo la marca alemana este viernes.
F1: El director de la nueva escudería Audi deja su cargo con efecto inmediato
Según diversos medios, el directivo llegaría a Aston Martin, que atraviesa un momento difícil en el arranque de la temporada.
"El equipo agradece a Jonathan su contribución al proyecto y le desea lo mejor para el futuro", indicó sobriamente en su comunicado Audi F1.
El italiano Mattia Binotto compaginará ahora las funciones de jefe de todo el proyecto y de director del equipo.
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El comunicado reafirma la ambición de Audi de "ganar títulos en el Mundial de aquí a 2030”.
Wheatley, de 58 años, era director de Sauber, la escudería sobre la cual se sustentó la llegada de Audi a la F1. Anteriormente había pasado por Benetton-Renault y por Red Bull Racing.
Desde el inicio de la temporada 2026, los dos monoplazas grises de Audi, conducidos por el alemán Nico Hülkenberg y por el brasileño Gabriel Bortoleto, solo han sumado dos puntos en dos Grandes Premios.
Por si no lo viste:
El medio especializado Motorsport ya había anunciado el jueves la salida de Wheatley y afirmó los rumores sobre su llegada a Aston Martin en reemplazo del actual director de esa formación, el también británico Adrian Newey, que sería degradado a adjunto de la dirección.
Aston Martin con su motor Honda no inició la temporada con el pie derecho, pues tanto en la pretemporada como en los dos primeros Grandes Premios del curso (Australia y China), enfrentaron dificultades: sus dos pilotos, el veterano español Fernando Alonso y el joven canadiense Lance Stroll, abandonaron y no sumaron ningún punto.
Newey, de 67 años y considerado el mejor ingeniero de su generación en la F1, llegó hace un año a Aston Martin después de varios cursos en Red Bull, donde coincidió con Wheatley.
Con información de AFP