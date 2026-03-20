F1: El director de la nueva escudería Audi deja su cargo con efecto inmediato

Según diversos medios, el directivo llegaría a Aston Martin, que atraviesa un momento difícil en el arranque de la temporada.

"El equipo agradece a Jonathan su contribución al proyecto y le desea lo mejor para el futuro", indicó sobriamente en su comunicado Audi F1.

El italiano Mattia Binotto compaginará ahora las funciones de jefe de todo el proyecto y de director del equipo.

El comunicado reafirma la ambición de Audi de "ganar títulos en el Mundial de aquí a 2030”.

Wheatley, de 58 años, era director de Sauber, la escudería sobre la cual se sustentó la llegada de Audi a la F1. Anteriormente había pasado por Benetton-Renault y por Red Bull Racing.

Desde el inicio de la temporada 2026, los dos monoplazas grises de Audi, conducidos por el alemán Nico Hülkenberg y por el brasileño Gabriel Bortoleto, solo han sumado dos puntos en dos Grandes Premios.