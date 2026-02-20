Conoce más a tu michi con estos 8 datos curiosos

Datos curiosos de los gatos

1. Los michis suelen ser muy cariñosos aunque disfrutan de su independencia, pues son animalitos que necesitan menos cuidados que otros.

2. Son grandes compañeros emocionales. Ayudan a las personas a recuperarse más rápido de un trauma emocional, por ejemplo el fallecimiento de un ser querido.

3. Pueden pasar hasta 14 horas dormidos al día. ¿Qué vida, no?

4. Los maullidos no son un lenguaje innato para gatos, los desarrollaron para comunicarse con los humanos.

5. Después de su segundo año de vida, un minino tiene 25 años equivalentes al de un ser humano, y después de los dos años, cada año de su vida equivale a unos 7 años humanos, de acuerdo con información compartida por Purina.

6. Los gatos domésticos pasan cerca del 70 por ciento del día durmiendo, y 15 por ciento acicalándose.