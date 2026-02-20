Conoce más a tu michi con estos 8 datos curiosos

Los gatos, michis, mininos o como prefieras llamarles son los consentidos del hogar. Son animalitos que nos transmiten paz y se ha comprobado que reducen el estrés. ¿Hay algo mejor que llegar a casa y ser recibidos con ronroneos de alegría?
Estos animalitos tienen una celebración especial, pero no solo se trata de una fecha en específico, sino de tres veces al año. Cada 20 de febrero es una de las fechas al año en el que se celebra el Día Internacional del Gato y qué mejor manera de festejar a tu michi que conociendo algunos datos curiosos sobre él.