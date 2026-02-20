Publicidad

Conoce más a tu michi con estos 8 datos curiosos

Los consentidos del hogar son festejados en varias fechas al año y este 20 de febrero es una de ellas. Te decimos esta y otras curiosidades sobre ellos.
vie 20 febrero 2026 03:50 PM
Cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato. (Vadimborkin/Getty Images/iStockphoto)

Los gatos, michis, mininos o como prefieras llamarles son los consentidos del hogar. Son animalitos que nos transmiten paz y se ha comprobado que reducen el estrés. ¿Hay algo mejor que llegar a casa y ser recibidos con ronroneos de alegría?

Estos animalitos tienen una celebración especial, pero no solo se trata de una fecha en específico, sino de tres veces al año. Cada 20 de febrero es una de las fechas al año en el que se celebra el Día Internacional del Gato y qué mejor manera de festejar a tu michi que conociendo algunos datos curiosos sobre él.

Datos curiosos de los gatos

1. Los michis suelen ser muy cariñosos aunque disfrutan de su independencia, pues son animalitos que necesitan menos cuidados que otros.

2. Son grandes compañeros emocionales. Ayudan a las personas a recuperarse más rápido de un trauma emocional, por ejemplo el fallecimiento de un ser querido.

3. Pueden pasar hasta 14 horas dormidos al día. ¿Qué vida, no?

4. Los maullidos no son un lenguaje innato para gatos, los desarrollaron para comunicarse con los humanos.

5. Después de su segundo año de vida, un minino tiene 25 años equivalentes al de un ser humano, y después de los dos años, cada año de su vida equivale a unos 7 años humanos, de acuerdo con información compartida por Purina.

6. Los gatos domésticos pasan cerca del 70 por ciento del día durmiendo, y 15 por ciento acicalándose.

7. Los gatos tienen cinco dedos en cada pata delantera, pero solo cuatro en la parte posterior. Incluso, hay mininos que tienen dedos extra. Un michi con la mayor cantidad de dedos conocidos tenía 32, ocho en cada pata.

8. La primera celebración del año para los michis es el 20 de febrero y se debe gracias a Socks, el gatito del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. En 2009 a Socks le diagnosticaron cáncer y el 20 de febrero de ese año le aplicaron la eutanasia, por lo que a partir de esa fecha se decidió rendir homenaje a todos los michis.

Fechas del Día del Gato

La segunda celebración es cada 8 de agosto, fecha que la consolidó el Fondo Internacional para el Bienestar Animal desde el 2002.

Cada 29 de octubre es la tercera michicelebración con el fin de crear consciencia y visibilizar la población de gatos callejeros, así como fomentar su rescate y adopción.

Gatos

