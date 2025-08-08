Pero no se trata solo de una celebración al año, sino que esta especie cuenta con tres fechas para reconocerlos además de la ya mencionada; también son festejados cada 20 de febrero y 29 de octubre.

Los también llamados “michis”, “gathijos” o “mininos” son seres que, hasta culturas milenarias como la egipcia y la India los relacionaban directamente con deidades.

Conocer más sobre los gatos forma parte del cuidado y amor que les tenemos, por ello la marca mexicana de alimentos para mascotas Diamond nos devela mitos y verdades que existen alrededor de esta especie.

1. ¿Las uñas no se pueden cortar? Falso

Las uñas son un elemento muy llamativo de los gatos. Si bien están hechas para defenderse, podríamos decir que son una extension de sus dedos y con ellas tratan de sostener su alimento, juguetes y hasta nuestro rostro cuando nos buscan. Sin embargo, al ser filosas nos generan un poco de inquietud.

Se recomienda cortarlas cada 3 a 4 semanas, ya sea por nosotros mismos con un cortauñas especial para gatos o bien, asistir con un profesional. Aunque a los michis no les gusta mucho al principio que recorten sus uñas, se puede lograr que se acostumbren.

2. ¿Es un mito que el ronroneo es una señal de alerta? Mitad verdad, mitad mentira

Es uno de los sonidos más hermosos e interesantes para los dueños gatunos porque generalmente lo asociamos a un cariño que nos demuestra nuestra mascota. Sin embargo, éste puede relacionarse con diversos contextos.

De acuerdo con un estudio publicado por la revista Journal of Veterinary Science en 2020, el ronroneo se ha asociado a tres significados: 1) placer/satisfacción, 2) señal que nos da el gato de que no es una amenaza o 3) una señal que nos da para solicitar nuestra atención y favorecer la interacción humano-gato.

3. ¿Es verdad que los gatos son fríos y distantes? Falso

A veces nuestros felinos parecieran lejanos o indiferentes a nosotros, pero esto no tiene que ver con que no nos amen. Emily Blackwell, investigadora del “Comportamiento y bienestar animal” de la Universidad de Bristol, Inglaterra, señala que a diferencia de los perros, los gatos son más independientes debido a la evolución de su linaje.

Hay muchas maneras en que los felinos demuestran su afecto: ya sea que froten su cabeza en nuestra pierna porque nos reconocen como parte del clan, chocan su cabeza contra nosotros o mantienen su cola elevada como manera de saludo, o bien, que parpadeen representa que nos están sonriendo.

Tu michi no es distante, solo es diferente.

4. ¿Los gatos comen de todo? Falso

Los gatos son muy especiales con su alimentación. Al ser carnívoros, su alimentación estrictamente debe contar con proteínas para cubrir sus necesidades nutrimentales, sin embargo no cualquier proteína les cae bien.

Un gato que se alimenta con sobras, como el pescado con espinas o crudo, puede padecer obstrucciones intestinales e incluso, con un consumo excesivo de este tipo de alimentos, rigidez muscular. Los problemas estomacales que se traducen en vómitos o diarrea pueden aparecer si el animal ingiere alimentos que no son específicos para él. También puede desarrollar obesidad.

Por ello se sugieren alimentos diseñados para ellos con nutrientes adecuados para una ingesta correcta.

5. ¿Los gatos son capaces de vomitar sus bolas de pelo? Cierto

Las bolas de pelo se forman de manera natural en el aparato digestivo del gato porque su costumbre de lavarse con la lengua es necesaria, pues les encanta acicalarse. Normalmente esta ingestión de pelo no es muy grande y suele expulsarse con las heces, pero no siempre.

Cuando comen alimentos de baja calidad y con poca fibra, es probable que los gatos vomiten, por ello es importante proveerles de la comida correcta. Una opción es la línea de Diamond Naturals Indoor Cats, que evita la formación excesiva de bolas de pelo, y la correcta alimentación de las mismas.

Aunque esta puede ser una guía para detectar conductas o comportamientos felinos, lo ideal es acudir con nuestro médico veterinario de confianza ante cualquier cambio en sus hábitos o bien, para aclarar más dudas. Recuerda que una señal de amor y cariño como el que nos brinda nuestro michi es estar al pendiente de sus necesidades.