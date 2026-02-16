La carta Pokémon más rara del mundo es subastada en un precio récord: acá lo que se sabe

La que se considera que es la única carta "Pikachu Illustrator" con calificación PSA 10, es decir en condiciones absolutamente impecables, fue comprada originalmente por Paul en otra venta sin precedentes en 2021, por 5.28 millones de dólares.

Esta vez fue adquirida por AJ Scaramucci, hijo del exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca Anthony Scaramucci, según la organización Guinness World Records, que estuvo presente en la subasta celebrada por la casa Goldin.

Tras la exitosa puja, Paul colocó la carta, que según Guinness estaba unida a un collar de diamantes valorado en 75 mil dólares, alrededor del cuello de Scaramucci.

Guinness World Records la certificó como la carta de Pokémon más cara y la tarjeta coleccionable de mayor precio en general vendida en una subasta.

Desde Pikachu, el ratón eléctrico, hasta Jigglypuff, el globo con habilidades somníferas, pasando por Lucario, el luchador con cabeza de chacal, ahora hay más de mil personajes Pokémon diferentes, y cada pocos años se lanzan nuevas "generaciones".