El mural en blanco y negro pintado junto a un viejo edificio en Bayswater muestra a dos niños con gorros de invierno y botas recostados sobre el suelo mirando hacia el cielo. Uno de los personajes alza su brazo apuntando con su dedo.

Banksy publicó una imagen de la obra en su cuenta oficial de Instagram, pero no publicó nada sobre la otra obra casi idéntica que apareció en Tottenham Court Road, en el centro de la ciudad.

“Todos están pasando un buen rato, pero afuera hay muchos niños que no la pasan bien en Navidad”, dijo a la BBC el artista Daniel Lloyd-Morgan, quien aseguró que Banksy eligió el lugar para dejar su obra para dejar claro el punto de que hay muchos niños sin hogar. “Es un área con mucha gente, es conmovedor que las personas no se detengan, todos caminan junto a personas sin hogar sin verlas”.

Banksy presenta un nuevo mural en Londres con un mensaje sobre personas sin hogar. (Foto: @banksy)

Banksy, quien es originario de Bristol, Reino Unido, es uno de los artistas vivos más famosos del mundo, especialmente por sus obras con mensajes políticos que aparecen en distintos lugares de todo el planeta.

Uno de sus últimos murales más polémicos fue el que apareció en septiembre, en las fachadas exteriores de la Royal Courts of Justice de Londres en cuya pared dibujó a un juez blandiendo un mazo contra un manifestante recostado en el suelo con una pancarta manchada de sangre, cuando apenas dos días antes, cerca de 900 personas habían sido detenidas en la capital durante una manifestación en apoyo a la organización prohibida Palestine Action, donde hubo tensiones entre policía y manifestantes.

