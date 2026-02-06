Amantes del arte (o no) e interesados en descubrir obras, exposiciones y muchas actividades en esta Art Week 2026, estamos listos para vivirla de la mano de Salón ACME. Si vas a asistir a su decimotercera edición y no te quieres perder ningún detalle, su directora Ana Castellá y cofundadores, nos comparten sus recomendaciones clave para aprovecharla al máximo.
La guía definitiva para recorrer y disfrutar Salón ACME en Art Week 2026
La 13º edición de Salón ACME se realizará desde este jueves 5 y hasta el domingo 8 de febrero en Proyectos Públicos (Gral. Prim 30, Col. Juárez), donde todos los asistentes podrán disfrutar de un evento conformado por seis secciones: Convocatoria, Bodega, Estado, Proyectos, Patio y Sala.
Además de una curaduría de 82 artistas y 224 participantes en todas las secciones, Salón ACME contará además con un programa diverso de performances, música, gastronomía e incluso talleres de arte para infancias.
“Imperdible ver las obras de los artistas seleccionados en esta edición. El patio escultórico tiene una pieza de Enrique López Llamas titulada I Am The Resurrection and I Am The Life, una especie de autorretrato como instalación escultórica de gran escala muy sorprendente”, dice Ana Castellá, directora de Salón ACME, en entrevista a Life and Style.
Sobre el estado invitado: Puebla
En esta edición, el estado invitado es Puebla con la exposición “Huellas, voces y otras pistas”, que muestra obras producidas por artistas vinculados al contexto del estado, las cuales se construyen a partir de materiales —frecuentemente residuales— y objetos específicos.
“Sobre la muestra de Puebla, habrá una charla muy interesante el sábado y un performance titulado ‘el tiempo de los cacomixtles’, a las 12:00 pm y 1:00 pm, respectivamente, así como una fiesta con talento musical de ese estado y una oferta gastronómica con el fin de deleitar todos nuestros sentidos”, agrega Castellá.
¿Qué hay de la sección Bodega?
Bodega presenta “La Noche”, una muestra curada por CO,MA que reúne el trabajo de siete artistas que, desde distintos lugares, nos hablan de la noche de los seres que en ella emergen.
La Bodega es una exposición interesante. Los artistas hablan de la noche desde distintas perspectivas
“La Bodega es una exposición interesante. Los artistas hablan de la noche desde distintas perspectivas, algunos la abordan desde ciertas faunas que despiertan en el atardecer y otros desde comunidades que activan su vida cuando cae la noche”, explica Zazil Barba, cofundadora de Salón ACME.
Otras exposiciones imperdibles para chicos y grandes
Las infancias de 4 a 12 años también podrán disfrutar de la feria en “Saloncito”, un espacio que busca acercarlos al arte contemporáneo a través de la curiosidad, el juego y la exploración. “Esta sección para infancias se realizará el sábado 7 y domingo 8 de febrero. Acá podrán dibujar y disfrutar de un tour por la feria para que conozcan las obras”, explica Álvaro Ugarte, cofundador de Salón ACME.
Específicamente podrán conocer algunas obras de la sección Convocatoria y la pieza del patio central. Además, habrá un taller de arte contemporáneo donde las infancias podrán crear, compartir y jugar, sintiendo el arte como un espacio accesible y libre para todos.
Lo que pueden encontrar aquí son artistas del mundo entero, que en su gran mayoría tienen una temprana carrera, pero que tienen una verdadera convicción de ser artistas
Respecto a otros proyectos imperdibles de la feria, Alejandro Champion, cofundador de Salón ACME, explica: “Lo que pueden encontrar aquí son artistas del mundo entero, que en su gran mayoría tienen una temprana carrera, pero que tienen una verdadera convicción de ser artistas. La obra que el público encontrará aquí es una verdadera obra de calidad”.
Te puede interesar:
¿Cómo recorrer Salón ACME?
La 13º edición de Salón ACME está distribuida en varios espacios de Proyectos Públicos en una especie de laberinto. Cuando crees estar cerca del final, comienza una nueva aventura en salas abiertas al público y divididas en pisos. Seguramente te preguntarás, ¿cuál es la mejor manera de recorrer cada rincón? Sebastián Vizcaíno, cofundador de Salón ACME, nos tiene la respuesta.
“Mi ruta sugerida sería empezar por Convocatoria abierta, continuar en el Patio escultórico, luego subir al primer piso para recorrer la sección Bodega, posteriormente Estado y continuar en Sala”, señala Sebastián Vizcaíno.
Cómo conseguir boletos para 13º Salón ACME
Si ya te animaste vivir Salón ACME de primera mano, en este link puedes comprar tus boletos.
¡Nos vemos allí!