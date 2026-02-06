La guía definitiva para recorrer y disfrutar Salón ACME en Art Week 2026

La 13º edición de Salón ACME se realizará desde este jueves 5 y hasta el domingo 8 de febrero en Proyectos Públicos (Gral. Prim 30, Col. Juárez), donde todos los asistentes podrán disfrutar de un evento conformado por seis secciones: Convocatoria, Bodega, Estado, Proyectos, Patio y Sala.

Además de una curaduría de 82 artistas y 224 participantes en todas las secciones, Salón ACME contará además con un programa diverso de performances, música, gastronomía e incluso talleres de arte para infancias.

“Imperdible ver las obras de los artistas seleccionados en esta edición. El patio escultórico tiene una pieza de Enrique López Llamas titulada I Am The Resurrection and I Am The Life, una especie de autorretrato como instalación escultórica de gran escala muy sorprendente”, dice Ana Castellá, directora de Salón ACME, en entrevista a Life and Style.

Sobre el estado invitado: Puebla

En esta edición, el estado invitado es Puebla con la exposición “Huellas, voces y otras pistas”, que muestra obras producidas por artistas vinculados al contexto del estado, las cuales se construyen a partir de materiales —frecuentemente residuales— y objetos específicos.

“Sobre la muestra de Puebla, habrá una charla muy interesante el sábado y un performance titulado ‘el tiempo de los cacomixtles’, a las 12:00 pm y 1:00 pm, respectivamente, así como una fiesta con talento musical de ese estado y una oferta gastronómica con el fin de deleitar todos nuestros sentidos”, agrega Castellá.

¿Qué hay de la sección Bodega?

Bodega presenta “La Noche”, una muestra curada por CO,MA que reúne el trabajo de siete artistas que, desde distintos lugares, nos hablan de la noche de los seres que en ella emergen.

“La Bodega es una exposición interesante. Los artistas hablan de la noche desde distintas perspectivas, algunos la abordan desde ciertas faunas que despiertan en el atardecer y otros desde comunidades que activan su vida cuando cae la noche”, explica Zazil Barba, cofundadora de Salón ACME.