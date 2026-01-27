¿Tu lomito está pasado de croquetas? Acá una guía práctica para mantenerlo saludable

Algunas investigaciones muestran que cuando los perros comen a diferentes horas cada día su “reloj interno” se desajusta, y este ayuda al cuerpo a mantener el equilibrio y regular la energía. Por esta razón, los lomitos podrían sentirse menos activos, con alteraciones gastrointestinales o con variaciones de peso.

“Factores como el calor, el estrés o los cambios en la dieta reducen la diversidad bacteriana y favorecen que se desarrolle disbiosis, que es una pérdida de equilibrio en las poblaciones de bacterias que conforman la microbiota, debilitando al sistema digestivo y las defensas naturales de las mascotas”, explica Cecilia Ramos, Médico Veterinario Zootecnista y Gerente de Asuntos Veterinarios para Centroamérica y el Caribe en Hill’s Pet Nutrition.

