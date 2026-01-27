Publicidad

Vida

¿Tu lomito está pasado de croquetas? Acá una guía práctica para mantenerlo saludable

El estrés, el clima y los cambios en la alimentación pueden ocasionar alteraciones digestivas en los perros. Expertos nos comparten los mejores consejos para mantenerlos sanos.
mar 27 enero 2026 07:50 PM
Si ya estás pensando en los próximas vacaciones y planeas llevar a tu lomito, esto te va a interesar. Como bien sabes, tomar unos días fuera de la ciudad implica cambiar la rutina, algo que no solo afecta a los humanos, sino también a los perrhijos.

Es decir, los animalitos enfrentan modificaciones en sus horarios de comida y paseos, viajes a nuevos entornos, exposición a altas temperaturas e incluso variaciones en la calidad del agua. Dichos factores pueden impactar en su digestión, energía y en algunos casos en el aumento de peso.

Algunas investigaciones muestran que cuando los perros comen a diferentes horas cada día su “reloj interno” se desajusta, y este ayuda al cuerpo a mantener el equilibrio y regular la energía. Por esta razón, los lomitos podrían sentirse menos activos, con alteraciones gastrointestinales o con variaciones de peso.

“Factores como el calor, el estrés o los cambios en la dieta reducen la diversidad bacteriana y favorecen que se desarrolle disbiosis, que es una pérdida de equilibrio en las poblaciones de bacterias que conforman la microbiota, debilitando al sistema digestivo y las defensas naturales de las mascotas”, explica Cecilia Ramos, Médico Veterinario Zootecnista y Gerente de Asuntos Veterinarios para Centroamérica y el Caribe en Hill’s Pet Nutrition.

Por ello, es fundamental restablecer porciones correctas y una dieta balanceada para que recuperen la salud digestiva, un peso adecuado y una microbiota equilibrada. Fórmulas como Science Diet de Hill’s Pet Nutrition, están diseñadas para apoyar la salud digestiva y favorecer la energía, piel y pelaje de los perros con fibras prebióticas y proteínas de calidad.

Acá algunos tips prácticos recomendados por expertos para proteger la salud de tu lomito:

-Restablece horarios fijos de comida y paseo: Los lomitos se sienten más seguros y estables cuando saben a qué hora comerán. Evitan la ansiedad y el consumo excesivo.

-Bríndale alimentos formulados para el microbioma: Elige fórmulas de alimentos que incluyan fibras prebióticas respaldadas por la ciencia y nutrientes que le ayuden a fortalecer las bacterias buenas del intestino.

-Dale porciones adecuadas: Ajusta la cantidad de alimento de acuerdo con el peso, edad y nivel de actividad para prevenir obesidad o desbalance digestivo.

-Revisión veterinaria: Un monitoreo adecuado ayuda a detectar a tiempo cualquier cambio en apetito, vómitos, diarrea recurrente o pérdida de energía.

-Rutina emocional y física: Brindarle espacios de juego y descanso estables; el estrés también influye en su salud intestinal.

