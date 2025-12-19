Feliz día ¿del ugly Christmas sweater? Así nació la tradición del suéter navideño

El suéter navideño se ha convertido en un elemento importante de la temporada y aunque puede ser considerado “feo” o “de mal gusto”, hay algo de encanto en portarlo.

Beyoncé en diciembre de 2015. (Foto: Getty Images)

Día del ‘ugly Christmas sweater’ ¿de dónde nació la tradición?

En Estados Unidos y Canadá se nombró al tercer viernes de cada diciembre (en este caso es este 19 de diciembre) el Día Nacional del Ugly Christmas Sweater y en realidad solo se hizo como una forma de divertirse previo a las fiestas navideñas.

Desde 1950 que comenzó oficialmente la comercialización de la Navidad, existen los “Jingle Bell Sweaters”, aunque no eran ni de cerca lo que son hoy y no tuvieron mucho éxito con el público en general.

Fue 30 años después cuando gracias a la televisión y a programas de televisión estadounidenses que comenzaron a ganar popularidad con suéteres que no seguían las normas de las tendencias de moda del momento, pero sí transmitían la alegría de la Navidad.

Jennifer Garner es una de las celebs que más disfruta usar suéteres navideños o ropa con motivos de Navidad. (Foto: Getty Images)

Sin embargo fue en 2012 que realmente tomó importancia en la cultura pop. Todo inició con el Christmas Jumper Day, una campaña benéfica de Save The Children que se realiza cada año en Reino Unido e Irlanda que, entre otras cosas, pide que las personas usen sus suéteres más… llamativos.

Medios de comunicación comenzaron a escribir artículos al respecto (como The Telegraph en Reino Unido, y el New York Times en Estados Unidos) y poco a poco los suéteres navideños comenzaron a ser más populares y a transformarse en prendas kitsch.

El cantante John Mayer con ugly sweater navideño. (Foto: Getty Images)

Y como todo, el ugly Christmas sweater se hizo todavía más popular cuando algunas celebridades comenzaron a utilizarlo: desde Beyoncé y Pharrell Williams, hasta Jennifer Garner, Miley Cyrus y Katy Perry.

De hecho, Jimmy Fallon en su Late Night Show presentó “12 días de suéteres navideños” y tenemos momentos increíbles de música como la canción de Navidad de Jimmy con One Direction con todos usando suéteres llamativos.

Entonces, ¿ya tienes tu ugly Christmas sweater puesto?